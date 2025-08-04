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İstanbul'un trafik çilesine yeni çözüm: Otobüs öncelikli yol

İstanbul'da otobüs öncelikli yol projesiyle toplu ulaşım hızlanacak, trafik yoğunluğu azalacak. Pilot uygulama bu yıl başlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 14:34, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 14:32
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İstanbul'un trafik çilesine yeni çözüm: Otobüs öncelikli yol

İstanbul'da Toplu Ulaşımı Hızlandıracak Otobüs Öncelikli Yol ProjesiProjenin Amacı ve Kapsamı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul'da toplu ulaşımı hızlandırmak amacıyla planlanan "otobüs öncelikli yol" uygulamasının, gerekli analizler ve planlamalar yapıldıktan sonra kentin her yerinde uygulanabileceğini belirtti. Megakentte trafik her geçen gün artarken, vatandaşların toplu ulaşımı kullanma oranlarını artırmak için yeni bir proje hazırlandı. Kentte toplu ulaşımı hızlandıracak 120 kilometrelik otobüs öncelikli yol planlandı. Lastik tekerlekli toplu ulaşımda bekleme ve seyahat süresinin azaltılması, yolculuk kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Projede 80 kilometrelik güzergah belirlenirken, ilk pilot uygulamanın bu yıl hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Projenin Detayları ve Önemi

Prof. Dr. Ilıcalı, bu planın 5-6 yıl önce yapılması için gerekli altyapının bulunduğunu, otobüs öncelikli yollar için eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde çalışmalar yapıldığını ve UKOME kararlarının alındığını ifade etti. İstanbul'da trafiğin her geçen gün kötüye gittiğini, okullar açıldığında trafiğin durma noktasına geleceğini ve ticari hızın 10 kilometre/saatin altına düştüğünü belirtti. Ilıcalı, yol kapasitelerinin toplu ulaşım lehine kullanılması gerektiğini, otobüs öncelikli şeritlerin çizilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Otobüs Öncelikli Yolun Faydaları

  • Toplu ulaşım araçlarının hızını üç katına çıkarıyor.
  • Bireysel yolculuklarda azalma sağlıyor.
  • Yolculuk kalitesini ve güvenliğini artırıyor.
  • Trafik sıkışıklığını azaltıyor.
  • Diğer sistemlerle entegre edilebiliyor.

Metrobüs ve Otonom Sistemler

Metrobüs, İstanbul'un ulaşımında çok önemli bir yere sahip. Bugün 9 milyon yolcunun 1 milyonunu metrobüs taşıyor. Ancak kapasitesinin çok üstünde çalıştığı için güvenlik riski ve konfor açısından sıkıntılar yaşanıyor. İETT'ye metrobüsün otonom hale getirilmesi önerildi ve bir yıldır ASELSAN'ın iştirakiyle kısmi otonom sistemler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu sistemler, sürücüyü uyarmanın ötesinde gerektiğinde devreye girerek güvenliği artırıyor.

Uygulamanın Yaygınlaştırılması ve Gelecek Planları

Prof. Dr. Ilıcalı, otobüs öncelikli yolun iki şeritli her yolda uygulanabileceğini, bir şeridin otobüslere diğer şeridin ise karma trafiğe verilebileceğini belirtti. Üç şeritli yollarda ise uygulamanın daha kolay olduğunu söyledi. İBB'nin tespit ettiği 80 kilometre ve 40 kilometre güzergahların çok az olduğunu, İstanbul'un her yerinde uygulanabileceğini vurguladı. Yeter ki iyi planlama, talep analizi, geometrik planlama ve elektronik denetim sistemi ile uygulama yapılsın. İhlal edenler EDS kameralarıyla anında tespit edilebilir.

Uzun Vadeli Çözümler

Orta ve uzun vadede ise İstanbul'un 1200 kilometre raylı sisteme, metroya ihtiyacı olduğu tespit edildi. Metro projelerinin hızlandırılması ve bütçe önceliklerinde bunlara yer verilmesi gerektiği ifade edildi.


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