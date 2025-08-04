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Spotify'dan premium abonelik fiyatlarına zam

Dijital müzik platformu Spotify, kar marjlarını iyileştirme stratejisi kapsamında eylül ayından itibaren bazı pazarlarda premium bireysel abonelik ücretlerine zam yapacağını duyurdu. Yeni tarifeye göre aylık ücret 10,99 eurodan 11,99 euroya yükselecek.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 15:24, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 16:03
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Spotify'dan premium abonelik fiyatlarına zam

İsveçli dijital müzik platformu Spotify, eylül ayından itibaren birçok bölgede premium bireysel abonelik ücretine zam yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fiyat artışı Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik gibi çeşitli bölgeleri kapsayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte bireysel premium abonelik ücretinin 10,99 eurodan 11,99 euroya yükseleceği belirtildi.

Spotify, kullanıcılarına fiyat değişikliğine ilişkin bilgilendirmeleri önümüzdeki ay e-posta yoluyla iletmeyi planlıyor.

Açıklamanın ardından şirket hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3'e yakın artış gösterdi. Spotify hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 oranında değer kazandı.


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