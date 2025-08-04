'Kuğu' emojisiyle doktorların rüşvet iddiasında yeni gelişme

Bolu'da iki devlet hastanesinde görevli 4 doktorun hastalara uygulanan Hyalüronik Asit ve PRP işlemlerinden haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma süreci dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Bolu Valiliği, adı geçen doktorların "soruşturulmasına izin verilmemesi" yönünde karar aldı. Ancak savcılığın bu karara itiraz etmesi üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. Dava Dairesi kararı kaldırarak dosyanın yeniden değerlendirilmesine hükmetti.

Soruşturmanın Başlangıcı ve İddialar

2024 yılının Haziran ayında, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi doktorlarının, ilaç şirketinin piyasaya sürdüğü ilaçları hastaların reçetelerine yazdıkları ve her bir ilaç için mümessilden ilaç parasının yarısını aldıkları iddia edildi.

İlaç Kupürleri ve Kuğu Emojisi

Doktorların, hastaların reçetelerine yazdıkları ilaçların kupürlerini toplayarak ilaç mümessiline WhatsApp üzerinden gönderdikleri, bazı doktorların ise her bir kupür için kuğu emojisi kullandıkları ortaya çıktı. Bolu'da ilaç mümessili olarak çalışan T.Ş., bu durumu Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) şikayet etti.

Soruşturma Süreci

Sağlık Bakanlığı , şikayeti İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk etti.

, şikayeti İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk etti. İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde görevli ortopedi doktoru U.G. ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi 'nde görevli ortopedi doktorları H.K., R.Ö. ve M.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

'nde görevli ortopedi doktoru ile 'nde görevli ortopedi doktorları ve hakkında soruşturma başlatıldı. Bolu Valiliği, soruşturmanın detaylı incelenmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti.

Valilikten Soruşturmaya İzin Çıkmadı

Bolu Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansmanı ücretli olarak uygulanan PRP ve hyalüronik asit tedavilerinde hastane dışından ilaç aldırıldığı, hastaları yönlendirmeleri karşılığında maddi menfaat sağlandığı ve kamu zararına neden olduğu" iddialarıyla ilgili olarak, kamu zararı oluşmadığı ve eylemin yalnızca disiplin hükümleri kapsamında değerlendirilebileceği gerekçesiyle soruşturma izni verilmemesine karar verdi.

Savcının İtirazı ve Mahkeme Kararı

Bolu Cumhuriyet Savcısı, Valiliğin soruşturma izni vermemesi kararına itiraz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, itirazı oy birliğiyle kabul ederek, dosyanın Mesleki Sorumluluk Kurulu'na gönderilmesine ve gerekli işlemlerin yapılmasına kesin olarak karar verdi. Kararda, "Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, ilgililer hakkındaki iddiaların sağlık mesleğinin icrası kapsamında yapılan muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar kapsamında bulunduğu sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer verildi.



