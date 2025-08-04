Bakan Kacır: Terörsüz Türkiye ile kazanan Türkiye olacak

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Bakan Kacır, Bingöl-Muş kara yolundaki Tarım Makineleri Parkı'nda düzenlenen Fırat Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Kacır, yeni yatırımlar kazandırmak üzere kente dolu bir heybe ile geldiklerini söyledi.

"Şehrimizin kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlayacak 12 projeyi, Fırat Kalkınma Ajansı'mız eliyle Bingöl'e kazandırıyoruz." diyen Kacır, şehri yeni yatırımlarla ihya etmeye, bölgenin parlayan yıldızı haline getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıla asırlık başarılar sığdırdıklarını, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayalleri gerçek, imkansız denileni mümkün kıldık. Ar-Ge'yi ve yüksek katma değerli üretimi önceleyen kalkınma modelimizle ülkemizi dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasına taşıdık. Savunma sanayinde dünyada emsal teşkil eden bir ülke konumuna yükseldik. Kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını üreten, geliştiren bir ülkeyiz. Milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini elektrikli ve akıllı aracımız Togg ile gerçeğe dönüştürmüş bir ülkeyiz. 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla 269,5 milyar dolara ulaştırdık. Artık güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda, Avrupa değer zincirlerinin en önemli halkalarından biriyiz. Bu başarı hikayesini 81 şehrimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla buluşturarak elde ettik."

- "Üretimi ve istihdamı büyütmeye devam ediyoruz"

Bereketli topraklarıyla, kadim tarihiyle Bingöl'ün kalkınma ve büyüme yolculuğunda vizyon projelerin merkezinde yer aldığını dile getiren Kacır, Bakanlık olarak yatırım ortamını güçlendiren teşvikler, planlı sanayi alanları, KOBİ'lerle sağlanan imkanlar ve bölgesel kalkınma projeleriyle Bingöl'ü kalkınmanın simge şehri haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kacır, 23 yılda şehirdeki planlı sanayi altyapısını güçlendirmek için; Bingöl Organize Sanayi Bölgesinin üretime geçmesini sağladıklarını dile getirerek, OSB'de 1200'den fazla istihdam oluşturduklarını aktardı.

Bingöl OSB'nin 92 hektarlık genişleme alanının altyapı işlerini ve artırma tesisini tamamlayarak en kısa sürede sanayicilerin hizmetine sunacaklarını belirten Kacır, Bingöl'ün büyüme ve kalkınmasında söz sahibi olan KOBİ'lere KOSGEB eliyle son 23 yılda 969 milyon lira destek verdiklerini kaydetti.

Kacır, yatırım teşvik sistemi ile şehirde gerçekleştirilecek 54 milyar lira yatırımın ve 14 binden fazla istihdamın önünü açtıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yeni teşvik sistemimiz yürürlüğe girdi. Bingöl'de hayata geçecek yatırım projelerini güçlü teşvik unsurlarıyla desteklemeye; üretimi ve istihdamı büyütmeye devam ediyoruz. Bingöl'de yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren paylarını 12 yıl boyunca Bakanlığımız karşılayacak. Yatırımın OSB'de olması halinde bu süreyi 14 yıl olarak uygulayacağız. 10 yıl süreyle de çalışanlarımızın sigorta pirimi işveren paylarını yine Bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Bu yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya çıkardık. 10,75 puan faiz ya da kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizin temel unsurları arasında yer alan 'Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı' ile Bingöl'e değer katacak, yenilikçi arı ürünleri üretimi, süt üretimi ve işleme, et üretimi ve işleme, 5 yıldızlı otel yatırımları için nitelikli destekler sunuyoruz. Bu yatırımların her birinde 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlıyoruz."

Şehri, sahip olduğu zenginliği, potansiyeli, nitelikli insan kaynağını, kendi kimliğine münhasır şekilde devreye alacak projelerle buluşturmanın öncelikli hedefleri olduğunu anlatan Kacır, bu anlayışla Fırat Kalkınma Ajansı eliyle Bingöl'deki 187 projeye bugüne kadar 928 milyon lira destek verdiklerini belirtti.

Kacır, DAP Bölge Kalkınma İdaresi eliyle ildeki kamu kurumlarının, mahalli idarelerin, üniversitelerin toplam 183 projesine 1 milyar lira katkı sunduklarını ifade ederek, bugün de Fırat Kalkınma Ajansı eliyle şehrin kalkınma yolculuğunda her biri birer kilometre taşı olan, toplam 343 milyon lira bütçeyi aşan 12 projeyi hayata geçirmenin gurur ve heyecanını taşıdıklarını kaydetti.

Devreye aldıkları Bingöl Kaba Yem Üretim ve Tarım Makineleri Parkı Projesi ile çiftçilerin bireysel olarak temin etmekte zorlandığı modern tarım makinelerini, ortak kullanım modeliyle hizmete sunduklarını dile getiren Kacır, bu sayede SÜTAŞ'ın entegre yatırımı sonrasında artan talebi karşılayarak yem bitkisi üretiminde verimliliği artırdıklarını, hayvansal üretimde girdi maliyetlerini düşürdüklerini, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirdiklerini vurguladı.

Bu projeyle, 2023-2024 yıllarında 8 bin dönümlük alanda silajlık mısır eken Bingöllü çiftçinin 76 milyon lira ilave ekonomik katkı elde ettiğine işaret eden Kacır, ayrıca sağmal büyükbaş hayvancılığın yoğun olduğu 10 köyde kaliteli ve sağlıklı süt üretimini teşvik etmek amacıyla süt toplama merkezleri kurduklarını belirtti.

Kacır, 975 yetiştiriciye hayvan besleme ve süt hijyeni konularında verdikleri eğitimlerle, bir yandan kaliteli ve verimli süt üretimini teşvik ederken, üretilen sütün sağlıklı koşullarda muhafaza edilmesini ve hijyenik şekilde değerlendirilmesini de mümkün kıldıklarını söyledi.

"Kadın Üretiyor, Bingöl Kazanıyor Projesi" kapsamında Aile Destek Merkezleri bünyesinde üretim atölyeleri kurduklarını anlatan Kacır, 300 kadına tekstilden seramiğe birçok alanda mesleki eğitim vererek üretime katılmalarını desteklediklerini belirtti.

Kacır, "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında da Adaklı, Genç, Kiğı ve Solhan ilçeleri ile Ilıcalar ve Sancak beldelerinde hayata geçirdikleri "Tekstilkent Projeleri" ile gençlere kendi memleketlerinde iş ve gelecek fırsatı sağladıklarını ifade ederek, bunlardan Adaklı ile Ilıcalar'da kurulanların bulundukları yerleşim yerlerindeki ilk üretim tesisi olma özelliği taşıdığını vurguladı.

Genç, Solhan ve Kiğı ilçeleri ile Sancak beldesinde devreye alınanların ise kendi bölgelerinin en büyük üretim tesisi konumunda olduğuna işaret eden Kacır, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 1400 kişiye istihdam sağlayacak bu yatırımlarla Bingöl'ün üretim gücüne ve sosyal kalkınmasına güçlü bir katkı sağladıklarını kaydetti.

- "Her bir ilimize özgü kalkınma reçeteleri oluşturduk"

Kacır, Bingöl'de hayata geçirdikleri yatırımların, bölgenin kalkınma potansiyelini harekete geçirecek çok daha büyük adımların habercisi olacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayı ile yürürlüğe giren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde her bir ilimize özgü kalkınma reçeteleri oluşturduk. Stratejimiz kapsamında Bingöl'de başta süt hayvancılığı çiftlikleri ve süt üretimi, kaba yem üretimi ile tarım makineleri imalatı gibi sektörleri öncelikli alanlar olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde bu alanlarda katma değer artışını, ölçek büyütmeyi ve markalaşmayı hızlandıracağız. Tarımda yenilikçi uygulamaları geliştirecek ve tarımsal faaliyetlerin gençler için cazip hale getirilmesini sağlayacağız.Bingöl'de; yüksek katma değerli üretim altyapısını güçlendirmek ve yerel kalkınmaya ivme kazandırmak amacıyla çok sektörlü yatırım alanlarını destekleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde de Bingöl'ü kalkındıracak eserleri ve hizmetleri inşallah süratle devreye alacağız. Proje bazlı teşviklerimiz ile hayata geçen 15 binden fazla büyükbaş hayvan kapasiteli SÜTAŞ Bingöl Entegre Tesislerini az önce ziyaret ettik. Bugüne kadar yaklaşık 202 milyon dolarlık yatırımın gerçekleştirildiği bu dev tesis, halihazırda yaklaşık 900'den fazla Bingöllü kardeşimize doğrudan istihdam sağlıyor. SÜTAŞ'ın bu yatırımı; şehrimizin tarım ve hayvancılık potansiyelini ekonomiye kazandıran, entegre yapısıyla örnek teşkil eden, vizyoner bir bölgesel kalkınma projesidir. Elbette bu ölçekte ve nitelikte bir yatırım; bölgemizde tesis edilen huzur ve güven ortamının, ülkemizdeki ekonomik öngörülebilirliğin ve yatırım dostu iklimin en somut göstergelerindendir.SÜTAŞ Bingöl'e tedarikçilere, lojistik hizmet, bakım ve onarım hizmeti sunanlara ve çalışanlarına 1,9 milyar liradan fazla sadece bir yıl içinde inşallah ödeme yapmış olacak."

- "'Terörsüz Türkiye' ile bu topraklar önümüzdeki dönemde daha da bereketlenecek"

Bakan Kacır, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, şöyle dedi:

"İnanıyorum ki 'Terörsüz Türkiye' ile bu topraklar önümüzdeki dönemde daha da bereketlenecek, kazanan Türkiye olacak. İnşallah bu topraklarda doğanlar önümüzdeki dönemde yüzlerini yeniden memleketlerine dönecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gençlerimizin hayallerini bu topraklarda gerçeğe dönüştürecekleri iklimi inşa etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bingöl'de kurulan "Deneyap Teknoloji Atölyesi"nde ortaokul ve lise öğrencilerinin "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı" kapsamında geleceğe hazırlandığını dile getiren Kacır, öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu altyapıya erişimini sağlamak amacıyla, Bingöl Üniversitesi bünyesinde Milli Teknoloji Atölyesi'nin kurulmasına yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla geçen ay Bingöl'e teknoparkımızı ilan ettik." diyen Kacır, teknopark bünyesinde akademik bilginin girişimcilikle buluştuğu, gençlerin teknoloji tabanlı fikirlerini hayata geçirdiği bir ekosistem oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirti.

Tüm bu adımlarla Bingöllü gençlerin Türkiye'nin bilim ve teknoloji atılımına, katma değerli kalkınma vizyonuna omuz vermesini hedeflediklerini dile getiren Kacır, belediye ile Bingöl'e bir bilim merkezini de hızla kazandıracaklarını müjdeledi.

Bakan Kacır, yeni yatırımların Bingöl'e hayırlı olmasını diledi.

- "Doğu ve Güneydoğu'da çok farklı bir kalkınmayı da tetiklemiş olacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da programa cep telefonu ile bağlanarak katılımcılara hitap etti.

Yılmaz, bu projelerde başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hep, kamu ve özel yatırımlarla bir ülkenin, bir bölgenin gelişeceğine inandıklarını belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı öncülüğünde Bingöl'ün adeta yeniden inşa edildiğini söyledi.

Yılmaz, Bingöl'de alt ve üst yapısıyla, üniversitesiyle, havalimanıyla, yollarıyla, toplu konutlarıyla bambaşka bir gelişim sağlandığına işaret ederek, bu yatırımları özel yatırımlarla da taçlandırdıklarını belirtti.

Daha önce SÜTAŞ gibi devasa bir yatırımın Bingöl'e kazandırıldığını anımsatan Yılmaz, Bingöl Organize Sanayi Bölgesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da çok güzel yatırımları olduğunu, bunların devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin en büyük küçük sanayi sitesini Bingöl'de inşa ettiklerini, bunun faaliyete geçtiğini anlatan Yılmaz, bütün bu yatırımlarla özellikle gençlerin yeni iş imkanlarına kavuşmuş olduğunu vurguladı.

Yılmaz, eğitime yapılan yatırımlarla şu anda çok daha donanımlı, nitelikli, genç bir nüfusa sahip olunduğunu belirterek, bu yatırımlarla gençlerin çok daha müreffeh, güçlü bir gelecek inşa edeceğine inandıklarını söyledi.

Geçmişte huzur, güven ortamının olmadığı dönemlerde bu bölgelerin çok sıkıntı çektiğini dile getiren Yılmaz, "Bir taraftan bu yatırımlarımız ve teşviklerimiz, diğer yandan 'Terörsüz Türkiye' ile inşallah Doğu ve Güneydoğu'da çok farklı bir kalkınmayı da tetiklemiş olacağız. Hem bu bölgemiz kalkınmış olacak hem de 'Türkiye Yüzyılı'na çok daha güçlü bir destek vermiş olacaklar. Ben bu projelerin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra Bakan Kacır ve diğer protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Fırat Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen 12 projenin açılışı yapıldı.

Törene, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran, vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.