135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk kapsamında bugüne kadar yapılan 383 bin 502 başvurudan 135 bin 673'ünün tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sonuçlandığını bildirdi. Arabuluculuk uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, arabuluculukla ihtilafları büyütmeden çözmeyi ve toplumsal huzura katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Arabuluculuğun Önemi ve Faydaları

"Hukuk yargılamasında etkinliği her geçen gün artan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları arasında yer alan arabuluculuk", hem mahkemelerin iş yükünü azaltıyor hem de vatandaşların uzun ve yıpratıcı dava süreçlerine girmeden, hızlı ve barışçıl şekilde çözüm bulmasına imkan tanıyor.

Kira Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk

İş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuk, 1 Eylül 2023'ten itibaren kira uyuşmazlıklarında da zorunlu hale getirildi. Bu sayede sadece mahkemelerin yükü hafifletilmekle kalmadı, vatandaşların da uzlaşma kültürüyle sorunlarını kısa sürede çözmelerinin önü açıldı.

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Başarıları

383 bin 502 başvuru yapıldı.

başvuru yapıldı. 135 bin 673 başvuru tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sonuçlandı.

başvuru tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sonuçlandı. İstanbul'da 107 bin , Ankara'da 39 bin , İzmir'de 23 bin vatandaş arabuluculukla çözüm buldu.

, Ankara'da , İzmir'de vatandaş arabuluculukla çözüm buldu. Türkiye genelinde 271 bin vatandaş adliyeye gitmeden, bir masa etrafında oturup konuşarak, uzlaşarak sorununu çözdü.

Gecikmeyen, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi için; Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda, arabuluculuk sisteminin kurumsal yapısını güçlendirmeye ve adalete erişimi kolaylaştırmaya kararlılıkla devam ediliyor.