Kurtulmuş, siyasi partilerin grup başkanvekillerini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile görüştü. Toplantıya; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya katıldı. 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin çalışmaların ele alındığı toplantı basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı.

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