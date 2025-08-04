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Yapımında çalıştığı Polis Müzesi'ne polis olarak geri döndü

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Plastik Sanatlar bölümünü bitirdikten sonra 2019'da Ankara'da Polis Müzesi'nin yapımında görev alan ve bu dönemde çocukluk hayali polisliğe ilgisi artan Yunus Emre Başıbüyük (33), Polis Okulu'na girerek, mesleğe adım attı. 2022'de polis olan Başıbüyük, yaklaşık 2 yıldır yapımında görev aldığı Polis Müzesi'nde çalışıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 18:40, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 18:40
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Yapımında çalıştığı Polis Müzesi'ne polis olarak geri döndü

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Plastik Sanatlar okuyan Yunus Emre Başıbüyük, 2019 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Polis Müzesi'nin yapımında görev aldı. Başıbüyük, Türk Polis Teşkilatı'nın tarihi, kültürü, gelişimi ve değişimini yeni nesillere aktarmak amacıyla kurulan müzede sergilenen maketleri yapıp, diorama çalışmalarını hazırladı. Bu dönemde Başıbüyük'ün, çocukluk hayali olan polisliğe olan ilgisi arttı ve müzenin yapımı tamamlandıktan sonra Polis Okulu'na girerek, mesleğe adım attı. 2022 yılında polis memuru olarak atanan Başıbüyük, 1,5 yıl çevik kuvvet polisi olarak görev yaptıktan sonra yapımında görev aldığı Polis Müzesi'ne atandı. Başıbüyük, yaklaşık 2 yıldır müzede sergilenen polis araçlarının maketlerini yapıyor. Başıbüyük, son dönemde Türkiye'nin ilk yerli helikopteri ATAK ile yerli otomobil Togg'un maketlerini yaptı. Başıbüyük, müzede sergilenen diğer maketlerin bakımı ile yine silikon heykellerin bakım ve onarımını da yapıyor.

'POLİSLİĞE ADIM ATMAYA KARAR VERDİM'

Yunus Emre Başıbüyük, üniversiteyi bitirdikten sonra plastik sanatlarla ilgili birçok iş yaptığını, o süreçte çalıştığı firma aracılığıyla Polis Müzesi'nin yapımında da çalıştığını söyledi. Başıbüyük, müzenin yapımında Türk Polis Teşkilatı'nın gelişimini, geldiği yeri gözlemlediğini ve çocukluk hayali olan polisliğe olan ilgisinin tekrar arttığını anlatarak, O zaman hayalim olan polislik mesleğine adım atmaya karar verdim. Polis Okulu'na başvurumu yaptım ve göreve başladım. 1,5 yıl çevik kuvvet polisi olarak çalıştıktan sonra sağ olsun büyüklerim, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı Polis Müzesi'nde bana tekrar görev verdi. Talimatlar gereği birçok proje geliştirdim dedi.Başıbüyük, Türk Polis Teşkilatı'nın kullandığı yerli ve milli hava kara araçlarının maketlerini yaptığını söyleyerek, Bu araçların maketlerini burada sergiliyoruz. İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı (İGEF) gibi fuarlarda eserlerimizi sergileyip; müzemize gelemeyen vatandaşlara teşkilatı anlatabilmek, onlara bunları gösterebilmek adına bu hizmetlerde bulunuyorum dedi.

'MÜZE 6 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR'

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Asım Bulat, 9 Nisan 2021'de açılan Polis Müzesi'nin 6 ölümden oluştuğunu söyledi. Bulat, müzenin A, B ve C sergi alanlarında; kıyafetler, polis tarihi kronolojisi, Osmanlı polis teşkilatının yapılanması, Osmanlı karakol maketleri, silahlar ve tarihi araçların sergilendiğini, D bölümünde, kriminal ve bomba imha canlandırma alanları bulunduğunu, polis köpeklerinin tanıtımının yapıldığını aktardı. Bulat, F bölümünde geçmişten günümüze kullanılan zırhlı araçların sergilendiğini, şehitlere ait eşyaların yer aldığı E bölümünde, 15 Temmuz şehitlerinin kişisel eşyalarının da bulunduğunu belirtti.

'DIŞARIYA ÜCRET VERMEKTEN KURTULDUK'

Bulat, Polis Müzesi'nin Türkiye'de tek özel polis müzesi olduğunu belirterek, Yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçileri sürekli kabul etmekteyiz. Polisin geçmişinden günümüze kadar bir gelişimini görebilirsiniz. Maketlerimiz var, silahlarımız var, kullanmış olduğumuz teçhizatlar var. Bunun yanında, en son yerli ve milli olarak üretilen Togg, SİHA'larımız gibi malzemelerimiz var. Hatta ki biz kendi Togg'umuzu kendimiz burada maket olarak üretmekteyiz. Kendi personelimiz tarafından üretimi yapılmaktadır. Müzemizde, polis tarafından kullanan eski araçlarımız var. Halen yapımı devam eden TB2 SİHA'mız var, bunun yanında TOMA'mız var, EJDER'imiz var. Bunların da yapımına devam etmekteyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte onları da sergimize sunacağız. Daha önce kendi malzememizin tadilatını başka firmalara yaptırıyorduk. Daha önceden yine bu müzenin yapılışında görev olan personelimiz, polis memuru olduktan sonra buraya talep ettik, aldık. Ve şimdi burada tadilatlarımızı onun eliyle yapmaktayız. Kendimiz ona bir atölye oluşturduk ve bu tadilatları o atölyede devam ettirmekteyiz. Bunun karşılığında dışarıya herhangi bir ücret vermekten de kurtulmuş olduk ifadelerini kullandı.

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