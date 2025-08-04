Sınırı yüzerek geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Asi Nehri'nin Altınözü ilçesi Bohşin Mahallesi'nden geçtiği kısımda yaşandı. Türkiye-Suriye sınırını yüzerek geçmeye çalışan 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı ve suüstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çocuğun cansız bedeni bulundu. Çocuğun cenazesi cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

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