Yanan ormanda erkek cesedi bulundu

Sakarya'da yaklaşık 2 hafta önce başlayan ve Bilecik'e kadar yayılan ancak büyük mücadeleler sonucu söndürüldü. Yangının ulaştığı Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyü mevkisinde saat 17.00 sıralarında, yangından zarar gören ormanda henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Yanmış olan ceset, olay yerine gelen ekipler tarafından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne sevk edildi. Yetkililer, cesedin kimliğinin yapılacak DNA testi ve otopsi sonucunda kesin olarak belirleneceğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.