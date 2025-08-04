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Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men Edildi

THY, son 5 ayda uçaklarda sigara içen 245 yolcuyu uçuşlardan men etti. Bu yolcular ayrıca para cezası ile de karşı karşıya!

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 20:50, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 21:01
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Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men Edildi

TÜRK Hava Yolları (THY), son 5 ayda uçaklarda sigara ve tütün ürünleri içen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçaklarda sigara ve tütün ürünü tüketen kişilerin uçuşlardan men edildiğini belirtti. Ekşi, "Lütfen! Uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim!" diyerek yolcuları uyardı.

Uçakta Sigara İçmenin Sonuçları

  • Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı.
  • Bu kişiler ayrıca para cezası ile karşılaşabileceklerdir.

Yolculara Uyarı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, hem kendi sağlığınız hem de diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içilmemesi gerektiğini vurguladı.


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