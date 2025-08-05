Hava sıcaklıkları 24 kentte 40 derecenin üzerini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta boyunca sıcaklıklar yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40-45,3 derece aralığında gerçekleşti.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,3 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Şırnak'ın Cizre ilçesi 44,7 ve Batman'ın Hasankeyf ilçesi ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesi 43,5 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle: