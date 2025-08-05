Ters dönen tır alev aldı, şoför yanarak can verdi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde şoförünün kontrolünden çıkarak devrilen tır alev aldı. Tırda mahsur kalan şoför Mustafa Çiftçi yanarak hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 07:22, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 10:16
Mustafa Çiftçi yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Odabaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Tırın alev alması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.