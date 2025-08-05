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Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji, batıda mevsim normalleri, iç ve doğuda ise yüksek sıcaklıklar ile yerel sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 07:33, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 10:29
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise hafta ortasından itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Marmara'da rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği uyarısı yapıldı. Ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

İstanbul'da Yağmur Beklentisi

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan bunaltıcı sıcakların ardından, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte yeni yağış tahminleri gündeme geldi. Perşembe ve cuma günleri kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara Bölgesi

  • Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden 30-50 km/saat hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.
    • Balıkesir: 21°C - 35°C, parçalı ve az bulutlu
    • Edirne: 20°C - 36°C, parçalı ve az bulutlu
    • İstanbul: 24°C - 31°C, parçalı ve az bulutlu
    • Kırklareli: 20°C - 33°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

  • Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu; Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
    • Afyonkarahisar: 19°C - 34°C, parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı
    • Denizli: 24°C - 39°C, parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı
    • İzmir: 24°C - 35°C, az bulutlu ve açık
    • Manisa: 24°C - 38°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

  • Parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
    • Adana: 26°C - 36°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
    • Antalya: 26°C - 32°C, parçalı, iç kesimleri sağanak yağışlı
    • Hatay: 25°C - 31°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
    • Isparta: 20°C - 36°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

  • Az bulutlu, güney ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Eskişehir çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağış bekleniyor.
    • Ankara: 21°C - 35°C, az bulutlu, zamanla çok bulutlu
    • Çankırı: 19°C - 37°C, parçalı bulutlu
    • Eskişehir: 19°C - 35°C, parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
    • Konya: 23°C - 35°C, parçalı bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Az bulutlu; güney ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Bolu çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.
    • Bolu: 17°C - 33°C, parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
    • Düzce: 20°C - 33°C, parçalı, çok bulutlu
    • Sinop: 23°C - 34°C, parçalı, çok bulutlu
    • Zonguldak: 21°C - 28°C, parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Parçalı ve çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.
    • Amasya: 20°C - 34°C, parçalı, çok bulutlu
    • Artvin: 22°C - 29°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
    • Samsun: 23°C - 31°C, parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu
    • Trabzon: 24°C - 28°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
    • Erzurum: 15°C - 35°C, parçalı ve az bulutlu
    • Kars: 15°C - 35°C, parçalı ve az bulutlu
    • Malatya: 22°C - 40°C, az bulutlu
    • Van: 18°C - 31°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
    • Diyarbakır: 22°C - 42°C, az bulutlu ve açık
    • Gaziantep: 22°C - 40°C, az bulutlu ve açık
    • Mardin: 26°C - 36°C, az bulutlu ve açık
    • Siirt: 26°C - 41°C, az bulutlu ve açık

Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Marmara'da rüzgarın kuzeyden kuvvetlice esmesi bekleniyor.
  • Sıcaklıklar iç kesimlerde artarken batıda mevsim normallerinde seyredecek.
  • Bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.
  • Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkat edilmesi öneriliyor.


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