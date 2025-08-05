Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise hafta ortasından itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Marmara'da rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği uyarısı yapıldı. Ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

İstanbul'da Yağmur Beklentisi

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan bunaltıcı sıcakların ardından, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte yeni yağış tahminleri gündeme geldi. Perşembe ve cuma günleri kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden 30-50 km/saat hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor. Balıkesir: 21°C - 35°C, parçalı ve az bulutlu Edirne: 20°C - 36°C, parçalı ve az bulutlu İstanbul: 24°C - 31°C, parçalı ve az bulutlu Kırklareli: 20°C - 33°C, parçalı ve az bulutlu

hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Ege Bölgesi

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu; Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Afyonkarahisar: 19°C - 34°C, parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı Denizli: 24°C - 39°C, parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı İzmir: 24°C - 35°C, az bulutlu ve açık Manisa: 24°C - 38°C, parçalı ve az bulutlu



Akdeniz Bölgesi

Parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana: 26°C - 36°C, parçalı, yer yer çok bulutlu Antalya: 26°C - 32°C, parçalı, iç kesimleri sağanak yağışlı Hatay: 25°C - 31°C, parçalı, yer yer çok bulutlu Isparta: 20°C - 36°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu, güney ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Eskişehir çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağış bekleniyor. Ankara: 21°C - 35°C, az bulutlu, zamanla çok bulutlu Çankırı: 19°C - 37°C, parçalı bulutlu Eskişehir: 19°C - 35°C, parçalı bulutlu, sağanak yağışlı Konya: 23°C - 35°C, parçalı bulutlu



Batı Karadeniz Bölgesi

Az bulutlu; güney ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Bolu çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Bolu: 17°C - 33°C, parçalı bulutlu, sağanak yağışlı Düzce: 20°C - 33°C, parçalı, çok bulutlu Sinop: 23°C - 34°C, parçalı, çok bulutlu Zonguldak: 21°C - 28°C, parçalı bulutlu



Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Amasya: 20°C - 34°C, parçalı, çok bulutlu Artvin: 22°C - 29°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Samsun: 23°C - 31°C, parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu Trabzon: 24°C - 28°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum: 15°C - 35°C, parçalı ve az bulutlu Kars: 15°C - 35°C, parçalı ve az bulutlu Malatya: 22°C - 40°C, az bulutlu Van: 18°C - 31°C, parçalı ve az bulutlu



Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır: 22°C - 42°C, az bulutlu ve açık Gaziantep: 22°C - 40°C, az bulutlu ve açık Mardin: 26°C - 36°C, az bulutlu ve açık Siirt: 26°C - 41°C, az bulutlu ve açık



Dikkat Edilmesi Gerekenler

Marmara'da rüzgarın kuzeyden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar iç kesimlerde artarken batıda mevsim normallerinde seyredecek.

Bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkat edilmesi öneriliyor.



