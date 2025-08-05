ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, ÖTV artışı sonrası yetkili bayilerin alıcılardan ek ödeme talep etmesiyle ilgili olarak harekete geçti. Bakanlık, bu tür uygulamaların tüketici haklarına aykırı olduğunu vurguladı ve mevzuata aykırı her işlem için 684 bin TL'ye kadar ceza kesilebileceğini belirtti. Ayrıca, mağduriyet yaşayan vatandaşlara şikayet ve hukuki başvuru çağrısı yapıldı. Son dönemde otomotiv sektöründe artan şikayetler üzerine, ÖTV düzenlemesi sonrası yetkili satıcılar tarafından alıcılardan talep edilen ek ödemelere ilişkin bir açıklama yayımlandı.

ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talepleri

24 Temmuz 2025 tarihinde yapılan ÖTV oranlarındaki değişiklik sonrası Bakanlığa ulaşan çok sayıda şikayet; bazı bayilerin araç bedelini veya vergilerini önceden tahsil etmelerine rağmen, sonradan ÖTV artışını gerekçe göstererek alıcılardan ek ödeme talep ettiğini ortaya koydu. Bu uygulamaların yalnızca tüketicileri mağdur etmekle kalmayıp, piyasadaki sağlıklı işleyişi de bozduğu belirtildi.

Mevzuata Aykırı Uygulamalara Yaptırım