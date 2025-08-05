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ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza

ÖTV artışı sonrası yetkili bayilerin alıcılardan ek ödeme istemesi üzerine Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı işlemlere 684 bin TL'ye kadar ceza uygulanacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 09:08, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 09:09
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ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, ÖTV artışı sonrası yetkili bayilerin alıcılardan ek ödeme talep etmesiyle ilgili olarak harekete geçti. Bakanlık, bu tür uygulamaların tüketici haklarına aykırı olduğunu vurguladı ve mevzuata aykırı her işlem için 684 bin TL'ye kadar ceza kesilebileceğini belirtti. Ayrıca, mağduriyet yaşayan vatandaşlara şikayet ve hukuki başvuru çağrısı yapıldı. Son dönemde otomotiv sektöründe artan şikayetler üzerine, ÖTV düzenlemesi sonrası yetkili satıcılar tarafından alıcılardan talep edilen ek ödemelere ilişkin bir açıklama yayımlandı.

ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talepleri

24 Temmuz 2025 tarihinde yapılan ÖTV oranlarındaki değişiklik sonrası Bakanlığa ulaşan çok sayıda şikayet; bazı bayilerin araç bedelini veya vergilerini önceden tahsil etmelerine rağmen, sonradan ÖTV artışını gerekçe göstererek alıcılardan ek ödeme talep ettiğini ortaya koydu. Bu uygulamaların yalnızca tüketicileri mağdur etmekle kalmayıp, piyasadaki sağlıklı işleyişi de bozduğu belirtildi.

Mevzuata Aykırı Uygulamalara Yaptırım

  • "Motorlu Kara Taşıtlarının Tesciline İlişkin Yönetmelik" kapsamında, ÖTV ve KDV'si önceden alıcıdan tahsil edilen taşıtların satış fiyatlarının sonradan artırılamayacağı ve fiyatın sabitlenmiş kabul edileceği hatırlatıldı.
  • Ek ödeme alınmasının mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.
  • Mağduriyet yaşayan vatandaşların hem Ticaret İl Müdürlüklerine başvurarak şikayetlerini iletebilecekleri hem de hukuki yollara başvurabilecekleri belirtildi.
  • Söz konusu uygulamalara yönelik sözleşme hükümlerinin de geçersiz sayılacağı ifade edildi.
  • Denetimler sonucunda mevzuata aykırı olarak tahsil edilen ek ödemelerin tüketicilere iade edilmediğinin tespit edilmesi halinde, yetkili satıcılara her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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