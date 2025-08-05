Bakan Uraloğlu: Türkiye, Adil Ticaret İçin Çalışmaya Devam Edecek
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan'daki LLDC toplantısında Türkiye'nin küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için çalışacağını vurguladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 10:37, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 10:38
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan'da düzenlenen "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısına katıldı. Bu önemli etkinlik, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için katkılarını sürdüreceğini vurguladı. Türkiye'nin bu alandaki güçlü katkıları, uluslararası ticaretin gelişimine önemli bir destek sağlıyor.
Bakan Uraloğlu'nun Paylaşımı
Bakan Uraloğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler 3. BM Konferansı kapsamında gerçekleştirilen Resmi Karşılama Seremonisine, Türk delegasyonumuzla birlikte katıldık.
- Küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için Türkiye olarak güçlü katkılarımızı sürdüreceğiz."