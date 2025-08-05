Bakan Uraloğlu: Türkiye, Adil Ticaret İçin Çalışmaya Devam Edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan'da düzenlenen "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısına katıldı. Bu önemli etkinlik, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için katkılarını sürdüreceğini vurguladı. Türkiye'nin bu alandaki güçlü katkıları, uluslararası ticaretin gelişimine önemli bir destek sağlıyor.

Bakan Uraloğlu'nun Paylaşımı

Bakan Uraloğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: