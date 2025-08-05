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Balıkçılar heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde balıkçılar, denizlerde av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de "Vira bismillah" demek için ağ ve tekne bakımlarını yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 11:05, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 11:14
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Balıkçılar heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor

Av yasağı dolayısıyla yıpranmış ağlarını onarıp teknelerinin motor ve radar bakımını yaptıran balıkçılar, denizlerde av yasağının kalkacağı 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece Ereğli Limanı'ndan 5 gırgır ve buna bağlı teknelerle denize açılacak balıkçılar, yeni sezonda hamsi ve sardalya bereketi yaşanmasını bekliyor.

Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Tekne sahiplerinden Ali Abanoz, Yalova'daki tersanede tekne bakımının yapıldığını belirterek, yeni sezonda hamsi ve sardalya avlamayı umut ettiklerini söyledi.

Çinekop, palamut ve lüferin bu sene az olabileceğini ifade eden Abanoz, "Teknemizde 25 kişilik ekibimiz olacak. İstanbul, Karadeniz, Gemlik, Boğazlar bölgelerinde avlanacağız. Hava şartlarına bağlı denizde kalma süremiz değişebiliyor. Bu bölgede balıkçılığa gençlerden rağbet olmuyor. Büyüklerimizin çoğu emekli oldu. Biz de dededen babadan kalma mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

75 yaşındaki balıkçı Hasan Abanoz da çocukluğundan beri bu mesleği yaptığını belirterek, denizi görmeden ne çıkacağına karar verilemeyeceğini anlattı.

Şu an denizlerde hamsinin görüldüğünü söyleyen Abanoz, "Geçen sene palamut boldu ancak bu sezon palamutun az olacağı düşünülüyor. Her yıl değişiyor. Balıkçılık zorlaştı. Tayfalarımız aynı kadro. Bölgemiz gençlerinden ziyade tayfamız Hatay'dan geliyor. Marmara yasak olduğu için İstanbul açıklarında avlanılıyor. Tutulan balıklar Tuzla, Pendik, Yalova'dan mezat için balık hallerine geliyor" ifadesini kullandı.

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