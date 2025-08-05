Memur-Sen memur maaş zammı için ilk teklifin yarın verilmesini istedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur zam pazarlığı sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, memurların ve emeklilerin 2026-2027 yıllarını kapsayacak haklarının belirleneceği süreç devam ediyor. Gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenecek Genele İlişkin Tekliflerin Ön Müzakeresi Toplantısı'na çevrildi.

Toplu Sözleşme Sürecinde Kritik Tarihler

Ali Yalçın, kamu işverenine zaman kaybetmeden teklif sunma çağrısında bulunarak, pazarlığın 12 Ağustos'ta sona ereceğini ve kamu işvereninin 6 Ağustos'ta teklifle gelmesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, "Mevzuata göre sürecin 19 Ağustos'ta başlaması gerekiyor. Yani daha müzakereler başlamadı ama bitmesine 12 gün var. Bu açıdan ön müzakerelerin bitecek olması önemli. Bundan sonrası için hiç vakit kaybetmeden müzakere sürecini işletme mecburiyetimiz var. Masanın aralıksız çalışmasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Kamu İşverenine Çağrı

İlk oturumun ardından geçen süreye dikkat çeken Yalçın, kamu işvereninin teklif sunmak için takvimi beklememesi gerektiğini belirterek, "İlk oturumdan sonra 10 gün geçti. Kamu işvereni 12 Ağustos'u beklemeden 6 Ağustos'ta teklifle gelmeli." dedi.

Enflasyonun Etkisi ve Gelir Kaybı

Ekonomik göstergelere de değinen Yalçın, açıklanan enflasyon verilerinin memurların alım gücünü erittiğini belirtti. Temmuz ayı enflasyonunun açıklandığını ve enflasyondan kaynaklı gelir kayıplarının oluştuğunu ifade eden Yalçın, "Bu yılın sonunda %30 enflasyon beklendiği ifade ediliyor. Maliye Bakanı enflasyon için 44 ayın en düşük seviyesi dedi. Ben de alım gücü açısından son dönemlerin en düşük seviyesinde olduğumuzu ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

Memur-Sen'in Taban Teklifi