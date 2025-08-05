Erdoğan ve Şura Üyeleri Anıtkabir'de Bir Araya Geldi

Terörsüz Türkiye Hedefi Doğrultusunda Kurulan Komisyon Toplandı
Terörsüz Türkiye Hedefi Doğrultusunda Kurulan Komisyon Toplandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Memur-Sen memur maaş zammı için ilk teklifin yarın verilmesini istedi
Memur-Sen memur maaş zammı için ilk teklifin yarın verilmesini istedi
İşçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü, 18 yaralı
İşçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü, 18 yaralı
Bakan Uraloğlu: Türkiye, Adil Ticaret İçin Çalışmaya Devam Edecek
Bakan Uraloğlu: Türkiye, Adil Ticaret İçin Çalışmaya Devam Edecek
Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı
Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı
ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza
ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza
Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı
Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Sağanak Yağış Uyarısı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Sağanak Yağış Uyarısı
Türkiye Somali'de Uzay Üssü Kuruyor
Türkiye Somali'de Uzay Üssü Kuruyor
Ters dönen tır alev aldı, şoför yanarak can verdi
Ters dönen tır alev aldı, şoför yanarak can verdi
Bakanlıktan Tavsiye: Uçaklarda Powerbank Kullanımı Yasaklanıyor
Bakanlıktan Tavsiye: Uçaklarda Powerbank Kullanımı Yasaklanıyor
12 Kentte Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı!
12 Kentte Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı!
Küçük Birikimle Ev Sahibi Olma Dönemi Başladı!
Küçük Birikimle Ev Sahibi Olma Dönemi Başladı!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: İşte Sahte Diploma Operasyonunun Detayları!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: İşte Sahte Diploma Operasyonunun Detayları!
Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men Edildi
Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men Edildi
KDK devreye girdi: Özel hastane fazla aldığı ücreti iade etti
KDK devreye girdi: Özel hastane fazla aldığı ücreti iade etti
BİK'ten Açıklama: 8 Gazetenin Resmi İlan Hakkı Askıya Alındı!
BİK'ten Açıklama: 8 Gazetenin Resmi İlan Hakkı Askıya Alındı!
Eğitim hizmet kolu toplu sözleşme tekliflerinin ön müzakere süreci tamamlandı
Eğitim hizmet kolu toplu sözleşme tekliflerinin ön müzakere süreci tamamlandı
135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!
135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet uygulaması' açıklaması
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet uygulaması' açıklaması
Sahte diploma soruşturması: Depremde ölen avukatların yerine kayıt yapmışlar
Sahte diploma soruşturması: Depremde ölen avukatların yerine kayıt yapmışlar
'Kuğu' emojisiyle doktorların rüşvet iddiasında yeni gelişme
'Kuğu' emojisiyle doktorların rüşvet iddiasında yeni gelişme
MKE'den iş garantili dersliksiz okul: Mülakatlar başladı
MKE'den iş garantili dersliksiz okul: Mülakatlar başladı
GÜBİS: Zararlı Koku Giderici Tablet Satışı Yasaklandı
GÜBİS: Zararlı Koku Giderici Tablet Satışı Yasaklandı
Turizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldı
Turizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldı
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde takvim işliyor
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde takvim işliyor
2025 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı
2025 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı
Şimşek: Enflasyon 44 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
Şimşek: Enflasyon 44 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan ve Şura Üyeleri Anıtkabir'de Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ toplantısı öncesi bakanlar ve komutanlarla birlikte Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve özel defteri imzaladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 11:36, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 12:19
Yazdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesinde şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve üst düzey komutanlar eşlik etti.

Anıtkabir Ziyareti ve Tören Detayları

  • Erdoğan, Aslanlı Yol'un başındaki yerini aldıktan sonra tören başladı.
  • Ay yıldız motifli çelenk Atatürk'ün mozolesine bırakıldı.
  • Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
  • Heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde toplu fotoğraf çektirdi.
  • Törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

Anıtkabir Özel Defteri İmzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin sonunda Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Törene katılan heyet, Anıtkabir'deki resmi programı tamamladıktan sonra Yüksek Askeri Şura Toplantısı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber