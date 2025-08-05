Erdoğan ve Şura Üyeleri Anıtkabir'de Bir Araya Geldi

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler , Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve üst düzey komutanlar eşlik etti.

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