Afetlerde 129 Bin Kişiye Psikososyal Destek Sağlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl afet ve acil durumlarda 129 bin 25 kişiye psikososyal destek sağladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl ülkenin farklı illerinde yaşanan afet ve acil durumlar sonrasında 129 bin 25 kişiye psikososyal destek sağladı. Bakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan ve 2013'te yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile 2014'te çıkarılan Türkiye Afet Müdahale Planı'na uygun olarak, afet ve acil durumlarda psikososyal destek çalışmalarının koordinasyonunu sürdürüyor.
Psikososyal Destek Müdahale Ekiplerinin Görevleri
Bakanlığa bağlı psikososyal destek müdahale ekipleri; sel, yangın, maden kazası, terör saldırısı ve deprem gibi afet ve acil durumlarda vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ekipler, çeşitli meslek gruplarından oluşuyor:
- Sosyal çalışmacı
- Psikolog
- Psikolojik danışman
- Çocuk gelişimcisi
- Sosyolog
Bu ekipler, başta psikolojik ilk yardım olmak üzere ihtiyaç ve kaynak tespiti, psikoeğitim, toplum katılımı, çalışana destek ve sosyal iyileştirme gibi çeşitli başlıklarda müdahalelerde bulunuyor. Vatandaşları afetlerin psikolojik etkisinden korumak için enkaz başında, hastanelerde, çadır ve konteyner kentlerde, geçici barınma sağlanan spor salonlarında ve KYK yurtlarında görev alıyorlar.
2024 Yılında Sunulan Psikososyal Destekler
Bu yıl, başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan 27 afet ve acil durum olayında, toplamda 129 bin 25 kişiye psikososyal destek verildi.
Bazı İllerde Sağlanan Destekler
- Bilecik: 204 kişi
- Sakarya: 240 kişi
- İzmir: 257 kişi
- Hatay: 483 kişi
- Eskişehir: 305 kişi
- Karabük: 772 kişi
- Antalya: 105 kişi
- Uşak: 206 kişi
- Bursa: 1222 kişi
- Kahramanmaraş: 268 kişi
Ayrıca, Bolu'da 21 Ocak'ta meydana gelen otel yangınında 995 kişiye, İstanbul'da 24 Nisan'daki deprem sonrasında ise 122 bin 172 kişiye psikososyal destek sunuldu.