YAŞ Kararları Açıklandı: Genelkurmay Başkanı Değişti
Yüksek Askeri Şura toplantısında 32 general ve amiral terfi etti, 61 albay general ve amiralliğe yükseltildi. Görev süreleri uzatılan ve emekliye ayrılan isimler ile yeni atamalar açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 15:04, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 15:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.
Toplantının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı.
Toplantı detayları, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Yüksek Askeri Şura Toplantısı Kararları
- 2025 yılı Yüksek Askeri Şüra Toplantısı, 05 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
- Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan;
- Bir üst rütbeye yükseltilecekler,
- Görev süresi uzatılacaklar,
- Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandı.
Rütbe ve Görev Değişiklikleri
- 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren;
- 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
- 29 generalin görev süresi bir yıl, 478 albayın görev süresi ise iki yıl süreyle uzatıldı.
- 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025'ten, 43 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025'ten itibaren emekliye sevk edildi.
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrıldı. Yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL getirildi.
- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU'nun görev süreleri bir yıl uzatıldı.
- General ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 itibarıyla 316'dan 332'ye yükselecek.
Terfi Edenler ve Yeni Atamalar
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Bahtiyar ERSAY, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Rafet DALKIRAN, orgeneralliğe terfi etti.
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneraller İlkay ALTINDAĞ, Sebahattin KILINÇ, Rasim YALDIZ, Fedai ÜNSAL, Muammer ALPER, Tuncay ALTUĞ, Ahmet KURUMAHMUT, korgeneralliğe yükseltildi.
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiral Rafet OKTAR, koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Ergin DİNÇ, korgeneralliğe terfi etti.
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Aydın KILIÇ, Süleyman AKBAY, Tolga GENÇ, Gökhan ÇELİK, Levent Sabahattin GÜLDAĞI, Cem Kamil SAĞCAN, Nurettin Hakan BÜYÜKÇULHA, Soner ORUÇOĞLU, İlker ERTUĞRUL, Sebahattin KALKAN, Ümit DURMAZ, Eray ÜNGÜDER, Osman AKYILDIZ, Ercan EROĞLU, Ahmet Hamdi ATAÇ, tümgeneralliğe yükseltildi.
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiraller Mehmet Savaş ESER, Aziz BAKIOĞLU, Timur YILMAZ, tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Ertan UZUN, Vedat ÖNCEL, Serkan Gökhan CAN, tümgeneralliğe terfi etti.
Dilek ve Teşekkürler
- Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, silahlı kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olması temenni edildi.
- Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, hayatlarının yeni dönemlerinde kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler dilendi.