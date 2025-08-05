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Yılın ilk 7 ayında elektrikli otomobil satışı 100 bini aştı

Türkiye'de yılın 7 ayında elektrikli otomobil satışı 103 bin 310'a ulaşarak, ilk kez 100 bini aştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 12:43, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 12:44
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Yılın ilk 7 ayında elektrikli otomobil satışı 100 bini aştı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, otomobil satışları bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,68 artarak 572 bin 198, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,77 yükselerek 143 bin 497 oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarında 266 bin 95 benzinli otomobil, 153 bin 363 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 45 bin 678, otogazlı otomobil satış sayısı ise 3 bin 752 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 102 bin 160 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış sayısı 103 bin 310'a yükseldi. Böylelikle elektrikli otomobil satışı ilk kez 100 bini aştı.

Bu arada uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Benzin ve dizel otomobil satışlarında düşüş

Yılın 7 ayında, benzinli otomobil satışlarında yüzde 23,8, dizellerde yüzde 21,7 düşüş gerçekleşirken, otogazlılarda yüzde 5,2'lik yükseliş kayıtlara geçti. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 92,4, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 146,9 arttı.

Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

Tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 17,9'a çıktı

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 65,1 olan payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 46,5'e geriledi. Söz konusu dönemde, dizel otomobillerin payı yüzde 10,9'dan yüzde 8'e düşerken, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,7 ile aynı kaldı.

Aynı dönemde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 7,7'den yüzde 17,9'a, hibritlerde yüzde 14,9'dan yüzde 26,8'e yükseldi.

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 44,9'unun, içinde elektrikli motor bulunan araçlardan oluştuğu ve toplam satışlarının 256 bin 673'e ulaştığı görüldü. Böylelikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu.

Aynı dönemde hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit 30 bin 13 satışa ulaşarak yüzde 5,2 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 1499 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ise toplam 17 bin 225 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin temmuz ayındaki pazar payı yüzde 20,5 olarak hesaplandı. Aynı ayda, 21 bin 656 hibrit otomobil satışı gerçekleştirilirken, bu araçların pazar payı yüzde 25,7 olarak kayıtlara geçti.


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