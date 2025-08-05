Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 12:48, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 15:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.