Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.