Yabancı uyruklu bir kişi Ayasofya'yı yakmaya çalıştı!

Ayasofya Camii'ne giren kırmızı şapkalı bir kişi, yatsı namazı sonrası rahlenin arkasında kağıtları ateşe verdi, yangını fark eden bir kadın sayesinde hızlıca harekete geçildi.

Yangın büyümeden önlendi

EKOL TV'de yer alan habere göre, imama haber verildi, o sırada camide olan biri de yanan halıyı kaldırarak müdahale etti. Alevler büyümeden söndürüldü.

Yabancı uyruklu olduğu iddia ediliyor

Polis ekipleri yabancı uyruklu olduğu düşünülen kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.