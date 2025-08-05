Yabancı uyruklu bir kişi Ayasofya'yı yakmaya çalıştı!
Ayasofya Camii'ni kundaklama girişimi son anda önlendi. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen kırmızı şapkalı bir kişinin Ayasofya Camii'ni yakmaya çalıştı. Alevler kısa sürede söndürüldü.
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 13:36, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 16:26
Ayasofya Camii'ne giren kırmızı şapkalı bir kişi, yatsı namazı sonrası rahlenin arkasında kağıtları ateşe verdi, yangını fark eden bir kadın sayesinde hızlıca harekete geçildi.
Yangın büyümeden önlendi
EKOL TV'de yer alan habere göre, imama haber verildi, o sırada camide olan biri de yanan halıyı kaldırarak müdahale etti. Alevler büyümeden söndürüldü.
Yabancı uyruklu olduğu iddia ediliyor
Polis ekipleri yabancı uyruklu olduğu düşünülen kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.VGM'den Ayasofya'daki kundaklama girişimine ilişkin açıklama