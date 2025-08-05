Türkiye-Suriye Ekonomik Ortaklıkta Yeni Dönem Başladı

Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlendi. Törene, Ticaret Bakanı Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar katıldı. Bakan Bolat, Şaar'ın Suriye'nin ekonomi ve sanayi alanındaki ilk resmi misafiri olduğunu belirtti. Konuk bakanın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile resmi temaslar gerçekleştireceği, organize sanayi bölgelerinde inceleme yapacağı ve İstanbul'da iş insanlarıyla temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Ekonomik İlişkilerde Olumlu Hava

Bakan Bolat, güçlü ve dirençli bir Suriye yönetimi ve ekonomisinin, başta Suriye halkı olmak üzere tüm bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını vurguladı. Ekonomik ilişkilerde olumlu bir hava estiğini belirten Bolat, 2024 yılında ticaret hacminin 2,6 milyar dolar olduğunu, bu yılın ilk 7 ayında ise 1,9 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaşıldığını açıkladı. Suriyeli iş insanlarının Türkiye ile olan ticarete gösterdikleri ilgiye teşekkür etti.

Yeni Nesil Ekonomik Ortaklık Anlaşması

Bolat, Türkiye ile Suriye ekonomisinin bütünleşmesini hedefleyen, bölgede referans olacak yeni nesil bir kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması teklif ettiklerini belirtti. Daha önce imzalanan ancak 2011'den sonra işlemeyen serbest ticaret anlaşmasının yerine daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması önerildi. Ekonomik işbirliği çalışmalarının JETCO anlaşması temelinde hızlanacağı ifade edildi.

Lojistik ve Gümrükte Gelişmeler

Haziran ayında imzalanan uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşması ile taşımacıların Suriye'ye daha hızlı ve ucuz ulaşacağı belirtildi.

İdari Gelişim ve Yönetişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Suriye'nin ticaret, gümrük ve ekonomi alanlarında kurumsal yapısının güçlendirilmesi için teknik yardım ve işbirliği sağlanacak.

Gümrük rejimi uygulamaları ve taşımacılık faaliyetleri için kapsamlı istişarelerin sürdüğü, ortak gümrük komitesi kurulmasının önerildiği açıklandı.

Türkiye ve Suriye arasında faal olan 7 gümrük kapısında modernizasyon ve genişletme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Enerji ve Elektrik Alanında İşbirliği

Geçen hafta Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattının açılışı gerçekleştirildi. Doğal gazla 1200 megavatlık elektrik santrali faal hale gelecek ve 5 milyona yakın Suriyeli hanenin elektriğinde iyileşme sağlanacak.

Türkiye-Suriye İş Konseyi Yeniden Kuruluyor

Türkiye-Suriye İş Konseyi'nin yeniden kurulacağı açıklandı. Konseyin kuruluş sözleşmesi DEİK'te Türk ve Suriyeli iş kuruluşları arasında gerçekleştirilecek. Türk bankalarının kısa vadede Suriye'de faaliyete geçmek için hazırlık yaptığı belirtildi. Suriye'nin yeniden inşası ve imarında Türk girişimcilerin aktif rol almak için istekli olduğu vurgulandı.

Suriye'den Türkiye'ye Stratejik Ortaklık Mesajı

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığını ve iki ülkenin coğrafi konum nedeniyle birbirinden ayrılamayacağını söyledi. Türkiye'nin kendileri için ikinci bir vatan olduğunu belirten Şaar, "Türkiye ile ortak üretim yaparak, pazarlarımızı entegrasyon içerisinde yürüterek, karşılıklı yatırımlar yaparak, ekonominin herkesi kucaklamasını istiyoruz. Türkiye'yi stratejik ortak olarak görüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından iki bakan, Türkiye-Suriye JETCO Kurucu Protokolü ile İdari Gelişim ve Yönetişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.