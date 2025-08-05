Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim İçin Başvuru Kılavuzu Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, özel öğretim kurumlarında öncelikli olarak ücretsiz eğitim görecek öğrencilerin kurumlara yerleşme işlemlerine yönelik "Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu" hazırladı. Bu kılavuz doğrultusunda, ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında öncelikli olan şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, 5-14 Ağustos tarihleri arasında başvuru yaparak, Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarına merkezi yerleştirmeyle kayıt olabilecek. Öğrenciler, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren eğitimin yanı sıra özel okuldan alacakları servis hariç, yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

Başvuru ve Yerleştirme Süreci

Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okumak üzere başvuru yapacak öğrencilerden, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 1 ile ortaokul 5'inci sınıfta öğrenim görecek olanlar , başvuru işlemlerini kaydının bulunduğu okuldan yapacak.

, başvuru işlemlerini kaydının bulunduğu okuldan yapacak. Hazırlık sınıfında veya 9'uncu sınıfta öğrenim görecek öğrenciler ise ortaöğretime kayıt yapmış olmaları durumunda ilgili okuldan, kayıt yapmamışlarsa bitirdikleri ortaokuldan başvuruda bulunabilecek.

ise ortaöğretime kayıt yapmış olmaları durumunda ilgili okuldan, kayıt yapmamışlarsa bitirdikleri ortaokuldan başvuruda bulunabilecek. Tercih işlemleri, 15-20 Ağustos tarihlerinde e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin veli ya da vasisi tarafından yapılacak.

tarihlerinde üzerinden öğrencinin veli ya da vasisi tarafından yapılacak. Her öğrenci en az 5 , en fazla 10 kurum tercihinde bulunabilecek.

, en fazla tercihinde bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 26 Ağustos'ta ilan edilecek.

Kurs ve Diğer Kurumlara Başvuru İşlemleri