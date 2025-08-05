Pegasus, uçuşlarda powerbank kullanımını yasakladı!

İstanbul-Seul seferinde bir powerbank'in koltuk arasına düşmesiyle yaşanan güvenlik riski sonrası alınan bu karar, sadece cihazların kullanımını kapsıyor. Yani yolcular, taşınabilir şarj cihazlarını kabin bagajında taşıyabilecek ancak uçuş sırasında kullanamayacak.

Pegasus Havayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun tavsiyesi doğrultusunda uçuşlarda taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kullanımını yasakladı.

Bakan Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini yapan Asiana Havayolları uçağında yaşanan bir olayın ardından konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Uçak, Kazakistan hava sahasında seyir halindeyken bir yolcunun powerbank'inin koltuk arasına düşmesi üzerine İstanbul Havalimanı'na geri dönmek zorunda kalmıştı.

Daha önce yangın çıkmasına sebep olmuştu

Yaşananların ardından konuşan Bakan Uraloğludaha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını aktararak "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlığın bu tavsiyesinin ardından Pegasus Havayolları da uçuşlarda powerbank kullanımına yasak getirdi. Karara göre yolcular, beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.

İşletme yetkilileri, yasağın yalnızca kullanım sırasında geçerli olduğunu, yolcuların powerbank'lerini kabin bagajında taşımaya devam edebileceğini belirtiyor.