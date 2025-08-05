Sıra dışı ilan: İŞKUR üzerinden futbolcu aranıyor!

1 Ağustos'ta açılan ilanın son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak belirlense de ilan dördüncü gününde yayından kaldırıldı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ekip, aynı zamanda İŞKUR üzerinden futbolcu alımı için ilan açtı.

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