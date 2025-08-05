Türk Lirası'nın reel değeri 10 ayın en düşüğünde

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,66 puan azalarak 69,36 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,36 puan azalarak 91,92'ye geriledi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"REK endeksindeki gerilemenin sebebi, TÜFE'deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, ABD doları ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama %1,95 ve %3,65 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre %2,06 oranında artarken, Yi-ÜFE %1,73 oranında artmıştır.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE'si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkilemiştir."