VGM'den Ayasofya'daki kundaklama girişimine ilişkin açıklama

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 11 Temmuz 2025 tarihinde yaşanan olay sonrasında cami içerisinde herhangi bir zarar söz konusu değildir. Eylemi gerçekleştiren şahsın görevliler tarafından hemen fark edilmesi sonrasında bir zarar yaşanmadan gerekli tedbirler alınmıştır. Eylemi gerçekleştiren madde bağımlısı şahıs, emniyet birimlerince gözaltına alınmış, ardından tutuklanmış ve özel durumu nedeniyle sağlık kuruluşunda müşahede altına alınmıştır" denildi.