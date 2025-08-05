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Sahte profesörün canlı yayınına inanıp dolandırıldılar

Türkiye genelinde faaliyet gösteren organize bir dijital dolandırıcılık şebekesi tarafından sosyal medya platformları ve sahte mobil uygulamalar aracılığıyla yüksek kazançlı hisse tavsiyesi vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldıklarını belirten bazı mağdurların savcılıklara başvurması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 17:39, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 18:03
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Sahte profesörün canlı yayınına inanıp dolandırıldılar

ABD'li bir yatırım şirketinin kurumsal kimliğini kullanan şüpheliler, sosyal medya uygulaması üzerinden verdikleri reklamlarda yatırım vaadinde bulunarak kullanıcıları WhatsApp gruplarına yönlendirdi.

Bu gruplarda, "profesör" ünvanını kullanan ve kendisini Recep Baştuğ olarak tanıtan kişi, canlı yayınlar ve mesajlarla yatırım yapılması yönünde teşvikte bulundu. Grup üyeleri daha sonra Azra Demir ismini kullanan bir kişiyle WhatsApp üzerinden birebir iletişime geçirildi.

Mağdurlar bu kişi tarafından "ARES INV" adlı sahte bir mobil uygulamaya yönlendirildi. Kullanıcılardan uygulamaya banka hesaplarını entegre etmeleri istendi, ardından doğrudan şüpheli şirketlerin hesaplarına para transferi yapmaları sağlandı.

Bir süre sonra bu şekilde dolandırıldıklarını anlayan yüzlerce mağdur, bulundukları illerin cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulundu. Savcılıklar da söz konusu iddia üzerine soruşturma başlattı.

- Belirli hisse senetlerinin yüksek kazanç sağlayacağı vaadi üzerine para yatırmış

Mağdurlar, sundukları dilekçelerinde dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Bu kişilerden Ülkü B. savcılığa verdiği dilekçede, toplamda 5 milyon lira dolandırıldıklarını belirterek, sosyal medyada karşılaştığı bir yatırım grubuna katıldığını, burada "profesör" ünvanıyla tanıtılan bir kişinin canlı yayınlar aracılığıyla yatırım eğitimi verdiğini ifade etti.

Söz konusu kişinin belirli hisse senetlerinin ertesi gün yüksek kazanç sağlayacağını söylemesi üzerine güvenerek yatırım yapmaya karar verdiğini kaydeden Ülkü B, yatırım yapabilmesi için kendisine ABD merkezli bir şirkete ait uygulamanın önerildiğini belirtti.

Ülkü B, gönderilen görseller ve talimatlar doğrultusunda bankacılık bilgilerini bu uygulamayla entegre ettiğini ve ödemeleri buradan gerçekleştirdiğini aktardı.

Yatırdığı paraları çekmek istediğinde ise "hizmet bedeli", "vergi ödemesi" gibi gerekçelerle kendisinden yüklü miktarlarda ek ödemeler talep edildiğini belirten Ülkü B, bu aşamada dolandırıldığını fark ettiğini kaydetti.

Ülkü B, daha sonra iletişimde olduğu grupların kapatıldığını, şüpheli kişilere de bir daha ulaşamadıklarını ifade etti.

- Türkiye genelinde farklı illerden şu ana kadar 200 mağdur tespit edildi

Bir kısım mağdurun avukatı Başbuğ Kürşad Safi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya reklamları aracılığıyla yatırım vaadiyle mağdurların WhatsApp gruplarına çekildiğini anlattı.

Türkiye genelinde farklı illerden şu ana kadar 200 mağdurun tespit edildiğini aktaran Safi, mağdurların kişi başı 200 bin ila 6 milyon lira arasında değişen tutarlarda zarar gördüğünü ifade etti.

Safi, dolandırıcıların, yapay kazanç ekranları, psikolojik baskı ve sosyal mühendislik yöntemleriyle mağdurların iradelerini sakatlayarak eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu konuda, gerçek dışı sanal kimlikler kullanan kişilerin yanı sıra sahte mobil uygulamaları geliştiren yazılım altyapı sağlayıcılarının da sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizen Safi, şebekenin kullandığı sahte uygulama ve internet sitelerine erişimin engellenmesi, suç gelirlerinin aktarıldığı banka hesaplarına bloke konulması ve sorumluların tespit edilerek yargı önüne çıkarılması için savcılıklara başvurularını yaptıklarını vurguladı.

Avukat Safi, "Vatandaşların özellikle 'yatırım danışmanlığı' adı altında uygulama indirip profil oluşturarak ödeme talep eden şahıslara karşı dikkatli olması ve teyitli, kontrolü kendilerinde olan yasal banka uygulamaları hariç herhangi bir uygulama üzerinden yatırım yapmamaları mağduriyetin doğmaması adına tavsiyemizdir." ifadelerini kullandı.

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