15 yıl önce ölen mankenin davasında Yargıtay kararı bozdu

2003 yılında "Miss Model of Turkey" birincisi seçilen Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde, iş insanı Ahmet Bayer'e ait Bodrum'daki villanın balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Bayer ailesi hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "azmettirme" suçlamalarıyla dava açıldı. Yaklaşık 10 yıl süren yargılamanın sonunda, 15 Ocak 2020 tarihinde sanıklar hakkında beraat kararı verildi. Ancak Aslı Baş'ın ailesi bu kararı temyize taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin onadığı karar, Yargıtay'a götürüldü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararında ciddi eksiklikler olduğunu belirterek kararı mart ayında bozdu, karar ise aileye dün tebliğ edildi.

Yargıtay gerekçeli kararını açıkladı

Gerekçeli kararda, Aslı Baş'ın ölmeden önce attığı bazı mesajların telefon kayıtlarında yer almaması, olay sırasında evde bulunan bazı tanıkların dinlenmemesi ve sanık Hakan Bayer'in olayın ardından güvenlik kamerası firması yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin detaylarının araştırılmaması gibi eksikliklerin, yargı sürecini olumsuz etkilediği vurgulandı.

"Benim çocuğum toprak altında huzur içinde yatmıyor"

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde İHA muhabirine konuşan Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, "Benim kızım öleli 15 yıl oldu ve ben halen huzur içinde değilim. Çocuğum da huzur içinde yatmıyor. Kanunlar ve yasalar hakkını verene kadar ne ben ne de kızım huzura kavuşacağız. Tek istediğim, adaletin yerini bulması. Ben bir babayım, bir Türk vatandaşıyım. Bu dava yalnızca benim değil, herkesin davası. Türkiye'nin bu davaya sahip çıkması gerekiyor. Burada imtiyazlar değil, adaletin hükmü geçmeli" şeklinde konuştu.

"Kızım bir şeyler bildiği için susturulmaya çalıştı"

Baba Baş, kızının bir organizasyon için Bodrum'a davet edildiğini ifade ederek, onun bazı şeyleri bildiğini ve susturulmak istendiğini düşündüğünü söyledi. Delillerin karartıldığını iddia eden Baş, "Kızımın delillerini neden karartıyorsunuz? Neden kamera görüntüleri kayboluyor? Neden ilk ifadesi Türkçe alınırken ikinci ifadede tercüman çağrılıyor? Bu çelişkiler bizi, kızımın öldürüldüğü kanaatine götürdü. İntihar ettiği iddia edilen yer, 1 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde, süs bitkileriyle çevrili bir çit. 'Balıklama atladı', 'çiti yararak atladı' gibi birbiriyle çelişen açıklamalar yapıldı. Uyuşturucu ya da depresyon ilacı kullandığı söylendi, ancak adli tıp raporlarında bunlara rastlanmadı. Bunların hepsi kızımı karalamak için uyduruldu" dedi.

"Aslılar ölmesin, adalet yerini bulsun"

Kızının dünyanın en iyi evlatlarından biri olduğunu söyleyen Mehmet Baş, "O benim canparemdi. Bildiği ve susturulmak istenen sırlar yüzünden öldürüldü. Ben güçlünün değil, hukukun ve adaletin gücünü istiyorum. Evladım geri gelmeyecek ama başka Aslılar ölmesin, başka kadınlar, kızlar, çocuklar öldürülmesin. Yaşam hakları ellerinden alınmasın. Mücadelem bunun için. Bu davayı Türkiye unutmasın diye elimden geleni yapacağım. Türkiye neyin ne olduğunu biliyor; şimdi adaletin de bunu bilmesini istiyorum" diye konuştu.