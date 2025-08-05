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Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası nedeniyle yaşanan açlık krizi sonucu Filistinli 15 yaşındaki Tamer Shehibar hayatını kaybetti. Shehibar'ın annesi, oğlunun doğuştan hasta olduğunu belirterek, "Savaş başladığından bu yana ona sadece bir kez ilaç alabildik" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 18:15, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 18:14
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Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail saldırılarının ve ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor. Son 24 saatte bir çocuk daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Deir el-Balah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yetkililer, Filistinli 15 yaşındaki Tamer Shehibar, açlık ve yetersiz tıbbi yardım nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Savaş başladığından beri sadece bir kez ilaç aldı"

Shehibar'ın annesi oğlunun cansız bedenine sarılarak gözyaşı döktü. Anne yaptığı açıklamada, "Oğlum doğuştan hastaydı, ancak son zamanlarda gıda eksikliği nedeniyle durumu kötüleşti. Kötü ekonomik koşullar nedeniyle ona ihtiyacı olanı sağlayamadık. Ona gerekli ilaçları da alamadım. Savaş başladığından bu yana ona sadece bir kez ilaç alabildik. Oğlum vefat etti. Ebedi huzura kavuştu. Yakında ona kavuşabilmek için dua ediyorum" dedi.

Gazze'de son 24 saatte 1'i çocuk toplam 8 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybederken, açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 94'ü çocuk 188'e yükseldi.

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