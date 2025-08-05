Taşıt Tanıma Sistemi'nde Son Başvuru Süresi Uzatıldı!

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresine ilişkin yeni kararlar açıklandı. Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler için benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türünün tedarik edilmesi amacıyla kullanılan pompa ünitelerinde kullanılacak TTO'lar için son tarih 31/12/2025 olarak belirlendi. Taşıt sahipleri için ise birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda, ilgili depo için de bu tarih geçerli olacak.

UTTS Başvuru ve Montaj Süreleri

Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler : 2/6/2025 tarihine kadar (benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türünün tedarik edilmesi için kullanılan pompa ünitelerinde kullanılacak TTO'lar için 31/12/2025'e kadar) gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlamalı, istasyonlarına TTO ve TİM taktırmalı ve bu donanımların YN ÖKC 'lerle iletişimini sağlayarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamalıdır.

: 2/6/2025 tarihine kadar (benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türünün tedarik edilmesi için kullanılan pompa ünitelerinde kullanılacak TTO'lar için 31/12/2025'e kadar) gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlamalı, istasyonlarına taktırmalı ve bu donanımların 'lerle iletişimini sağlayarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamalıdır. Vergi mükellefleri : Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar için 2/6/2025'e kadar başvuru yapmalı, en geç 30/6/2025'e kadar (birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda ilgili depo için 31/12/2025'e kadar) taşıtlarına TTB taktırarak kullanmaya başlamalıdır.

: Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar için 2/6/2025'e kadar başvuru yapmalı, en geç 30/6/2025'e kadar (birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda ilgili depo için 31/12/2025'e kadar) taşıtlarına taktırarak kullanmaya başlamalıdır. İşte kullanılmayan ancak taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlar: 1/7/2025'ten itibaren TTB taktırmalıdır.

UTTS Uygulamasında Belge Düzeni ve Yasal Zorunluluklar

UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında, taşıtın plakasına ilişkin bilgiler sistem kapsamında yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak iletilecek ve ÖKC Fişi, detayları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan teknik kılavuzla belirlenen, UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi içerecek şekilde düzenlenecektir. TTB takılma zorunluluğu getirilen taşıtlar için, UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227'nci maddesine istinaden vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

Hak Kayıpları ve Cezalı İşlemlerden Kaçınmak İçin

Akaryakıt istasyonları : TTO ve TİM taktırmalı, bunların YN ÖKC'lerle iletişimini sağlayarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamalıdır.

: TTO ve TİM taktırmalı, bunların YN ÖKC'lerle iletişimini sağlayarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamalıdır. TTB taktırılması gereken taşıtlar: TTB taktırılarak akaryakıt alımları UTTS uygulaması kapsamında yapılmalıdır.

Detaylı bilgi için utts.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.



