Keçiören Belediyesi'nden Ücretsiz YKS Tercih Desteği Başladı!

Keçiören Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunarak gençlerin eğitim yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Bu hizmet, adayların fakülteler, bölümler, kontenjanlar ve puan türleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlarken, uzman rehber öğretmenler eşliğinde öğrencilerin ilgi alanları, kariyer hedefleri ve sınav sonuçları doğrultusunda en uygun tercihleri yapmalarına yardımcı oluyor. 13 Ağustos'a kadar devam edecek olan tercih sürecinde, öğrenciler birebir rehberlik hizmeti alabilecekler.

İki Merkezde Hizmet

Keçiören Belediyesi Hizmet Binası zemin katında kurulan Tercih Merkezi

zemin katında kurulan Tercih Merkezi Tepebaşı Eğitim Merkezi

Her iki noktada da hafta içi her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

"Tüm İmkanlarımızla Gençlerimizin Yanındayız"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, gençlerin eğitim hayatına her zaman destek verdiklerini belirterek tercih sürecinin önemine dikkat çekti ve şu mesajı paylaştı: "Kıymetli evlatlarımız, hayatlarının önemli bir dönüm noktasına adım atıyor. Keçiören Belediyesi olarak, üniversite yolculuğunda doğru tercihler yapabilmeleri için her adımda gençlerimizin yanındayız. Sevgili gençler, Keçiören Belediyesi Hizmet Binası ve Tepebaşı Eğitim Merkezi'mizde kurduğumuz YKS Tercih Danışmanlık Noktaları ile hayallerinize bir adım daha yaklaşmanız için buradayız." Mesajını paylaştı