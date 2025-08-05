Trump'tan Beyaz Saray çatısına 'nükleer füze inşa edeceğiz' çıkışı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısında yanındaki heyetle birlikte yürüdüğü sırada bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna "Füzeler, nükleer füzeler" yanıtını verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 19:39, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 19:41
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısında yanındaki heyetle birlikte görüldü. Bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna Trump, "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi. Beyaz Saray, Trump'ın Beyaz Saray çatısında bulunma nedeni veya söz konusu "nükleer füze" ifadesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.