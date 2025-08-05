TCMB'den aylık fiyat gelişmeleri raporu: Enerji ve hizmette fiyatlar arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi. Aylık bazda ise enerji ve hizmet grupları fiyat artışlarıyla öne çıkarken, gıda fiyatlarındaki olumlu seyir sürdü. Gıda fiyatları, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşün işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış ile dengelenmesi sonucu yatay seyretti.

Enerji grubunda ise doğal gaz tüketici tarifesinde yapılan artış, akaryakıt ve tüp gazdaki maktu vergi güncellemesi ile akaryakıt kaynaklı geçen aydan sarkan etkiler belirleyici oldu. Hizmet grubunda zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi güçlü olan haberleşme, sağlık ve kira alt kalemleri öne çıktı. Temel mal fiyat artışı temmuz ayında bir miktar yavaşlarken, giyim ve ayakkabı alt grubundaki zayıf seyir bu gelişmede önemli rol oynadı.

Enflasyonun Ana Eğilimleri

Üretici fiyatları bu dönemde %1,73 artış kaydederken, yıllık üretici enflasyonu 0,26 puan azalışla %24,19'a geriledi.

bu dönemde %1,73 artış kaydederken, yıllık üretici enflasyonu 0,26 puan azalışla %24,19'a geriledi. Aylık enflasyonun ana eğilimi temmuz ayına özgü unsurlarla geçici olarak yükselirken, üç aylık ortalamalar bazında kademeli yavaşlamanın sürdüğü izlendi.

Gıda ve Alkolsüz İçecekler, Hizmet, Temel Mallar ve Enerji Grupları

Gıda ve alkolsüz içecekler, hizmet, temel mallar ve enerji gruplarının katkıları bir önceki aya kıyasla sırasıyla 0,66 , 0,42 , 0,29 ve 0,17 puan azalırken, alkol-tütün-altın grubunun katkısı ise 0,01 puan arttı.

, , ve azalırken, alkol-tütün-altın grubunun katkısı ise arttı. Tüketici fiyatlarının aylık artışı yönetilen-yönlendirilen fiyat ve otomatik maktu vergi artışının da etkisiyle bir önceki aya kıyasla yükseldi.

B endeksinde aylık artış yükselirken, C endeksinde yatay seyretti.

Hizmet Fiyatlarındaki Gelişmeler

Hizmet fiyat artışı temmuz ayında %3,14 ile önceki aya kıyasla yükseldi; grup yıllık enflasyonu 1,80 puan azalarak %48,54 oldu.

ile önceki aya kıyasla yükseldi; grup yıllık enflasyonu azalarak oldu. Aylık bazda fiyat artışlarında haberleşme, kira ve sağlık hizmetleri öne çıktı.

Telefon görüşme ve internet ücretlerine bağlı olarak haberleşme hizmetlerinde yüksek bir artış ( %5,67 ) kaydedildi.

) kaydedildi. Kira enflasyonu kontrat yenileme oranındaki mevsimsel yükselişin de etkisiyle önceki aya kıyasla artarak %4,68 düzeyinde gerçekleşti; grup yıllık enflasyonu 4,02 puan düşüşle %78,95 oldu.

düzeyinde gerçekleşti; grup yıllık enflasyonu düşüşle oldu. Sağlık hizmetlerinde gözlenen fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda zayıflayarak sürmesi bekleniyor.

Temel Mal Grubu Fiyatları

Temel mal grubu fiyatları yatay seyrederken, grup yıllık enflasyonu %20,70 seviyesine geriledi.

seviyesine geriledi. Dayanıklı tüketim mallarında fiyatlar %1,57 ile önceki aya kıyasla ılımlı bir şekilde arttı.

ile önceki aya kıyasla ılımlı bir şekilde arttı. Otomobil fiyat artışları ( %2,01 ) öne çıkarken, mobilya ve beyaz eşya fiyat artışları ılımlı seyretti.

) öne çıkarken, mobilya ve beyaz eşya fiyat artışları ılımlı seyretti. Giyim ve ayakkabı alt grubunda sezon indirimleri geçmiş yıllara kıyasla daha belirgin gerçekleşti ( %-6,02 ).

). Diğer temel mallar alt grubunda aylık enflasyon %2,02 ile bir önceki aya kıyasla yükseldi.

Enerji Fiyatları ve Diğer Gelişmeler

Enerji fiyatları temmuz ayında %7,35 artarken, grup yıllık enflasyonu yüksek bazın etkisiyle 3,51 puan azalarak %41,89 oldu.

artarken, grup yıllık enflasyonu yüksek bazın etkisiyle azalarak oldu. Meskenlere yönelik doğalgaz tarifesinde yapılan artış ( %26,41 ) ile akaryakıt ve tüp gazdaki maktu vergi güncellemesi etkili oldu.

) ile akaryakıt ve tüp gazdaki maktu vergi güncellemesi etkili oldu. Elektrik fiyatlarında da Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) kaynaklı yükseliş gözlendi.

Gıda Fiyatları ve Alt Gruplar

Alkol ve tütün fiyatları maktu vergi güncellemesini takiben temmuz ayında %5,69 yükseldi; yıllık enflasyon 0,17 puan düşüşle %27,79 oldu.

yükseldi; yıllık enflasyon düşüşle oldu. Tütün ürünleri fiyatlarında yapılan artışlar maktu vergi güncellemesinin ima ettiğinden daha sınırlı oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları belirgin bir değişim göstermedi; grup yıllık enflasyonu %27,95 'e geriledi.

'e geriledi. Yıllık enflasyon işlenmemiş ve işlenmiş gıda alt gruplarında sırasıyla 4,46 ve 0,47 puan azalarak %25,80 ve %29,50 oldu.

ve azalarak ve oldu. Aylık bazda işlenmemiş gıda fiyatları taze meyve, patates ve beyaz et ürünleri öncülüğünde %2,39 geriledi. İşlenmiş gıda grubunda aylık fiyat artışı ise %2,18.

Yurt İçi Üretici Fiyatları

Yurt içi üretici fiyatları temmuz ayında %1,73 arttı; yıllık enflasyon 0,26 puan azalarak %24,19 'a düştü.

arttı; yıllık enflasyon azalarak 'a düştü. Ana sanayi grupları itibarıyla enerji grubundaki fiyat artışı %3,43, sermaye malı %2,53, dayanıklı tüketim malı %2,31, ara malı %1,68, dayanıksız tüketim malı ise %0,54.



