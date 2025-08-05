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Kurtulmuş'tan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün toplanan komisyon, halkın sesi olmanın yanı sıra toplumsal barışın taşıyıcısı, kardeşliğin teminatı ve Meclis'in çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma iradesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 21:20, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 21:22
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Kurtulmuş'tan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin açıklama

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ilk toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptığı açıklamada, komisyonun ilk toplantısını güçlü bir katılımla başlatmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Sürecin dikkatli şekilde bu noktaya gelmesinde emekleri olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan'a ve Tülay Hatimoğulları'na, Yeni Yol Partisinin Grup Yönetimine ve Meclis'teki siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür eden Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletlerin tarihinde öyle anlar vardır ki yalnız o günü, o anı değil, milletlerin yarınlarını da şekillendirir, bugün de öylesi günlerden birindeyiz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terör illetinden kurtulmak için milletimiz geçmişte en zorlu dönemlerde nasıl birlik içerisinde kenetlenerek hareket ettiyse, bugün de aynı inanç, kararlılık ve dayanışmayla bu sorunu çözeceğiz."

Kurtulmuş, bugünkü toplantının yalnızca komisyonun çalışmalarının başlangıcı değil, aynı zamanda milletin geleceğe dair umutlarının yeşermesinin de başlangıcı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün toplanan komisyon, halkın sesi olmanın yanı sıra toplumsal barışın taşıyıcısı, kardeşliğin teminatı ve Meclis'in çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma iradesidir. Canları pahasına bu vatanı savunan tüm kahramanlar, bugün burada başlattığımız sürecin manevi mimarlarıdır. Bu istikamette atacağımız her adımda, onların emanetine sadakatle bağlı kalacağımızı ilan ediyoruz. Türk-Kürt kardeşliği, coğrafyamızın asli kodudur. Çanakkale'de omuz omuza savaşanların torunlarıyız. Kaderdaşlık, yalnız savaş meydanlarında değil, alın terinde, acıda ve umutta da birlikte yürümektir. Bugün de bizler, halkın tam içinden çıkan akla yaslanarak, milli irfanı kuşanarak, tarihi bugünün anlayışıyla yeniden yorumlamak ve geleceği bu iradeyle kurmak mecburiyetindeyiz."

Komisyonun çalışmalarının halkın gözü önünde ve millet iradesinin güvencesiyle ilerleyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu süreç, Türk'ün de Kürt'ün de her kesimden yurttaşın ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. Dolayısıyla komisyonumuz, müzakereci bir istişare organı olarak hareket edecektir. İnanıyorum ki komisyonumuz, milli birlik ve kardeşlik içinde yürütülen bu tarihi misyonu layıkıyla gerçekleştirecektir. Niyetimiz halis, sözümüz kuvvetli, ufkumuz açık, vaktimiz bereketli, kardeşliğimiz daim olsun. İnancımız tamdır, Allah yar ve yardımcımız olsun."

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