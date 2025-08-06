YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU (Mu. 1981-17) Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştır.

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince, 1 inci Ordu Komutam Orgeneral Metin TOKEL (Top. 1983-70) Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlannda Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOGLU'nun (Dz. 1981-5098) görev süresi, 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmıştır.

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince, Hava Kuvvetleri Komutam Orgeneral Ziya Cemal KADIOGLU'nun (Hv.Plt.l982-H-24) görev süresi, 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmıştır.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38, 47, 49 ve 54 üncü maddeleri ve 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince; Karara ekli listede kimlikleri yazılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 28 general, 4 amiral ve 61 albaym; 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görülmüştür.

5/8/2025 TARİHLİ VE 2025/309 SAYILI KARARIN EKİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL TERFİ LİSTESİ