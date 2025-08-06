Tır ile ATV çarpıştı, bir kadın canından oldu

Kaza, Canik ilçesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Sabahattin Karasu (54) idaresindeki ATV, Sinan Azgül (30) yönetimindeki tır ile çarpıştı.

YOLA FIRLAYAN KADIN CANINDAN OLDU

Çarpışmanın etkisiyle ATV'de yolcu olarak bulunan Türkan Karasu (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Sabahattin Karasu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKINLARI KAZA YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen Türkan Karasu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ile hayatını kaybeden kişinin yakınları arasında arbede yaşandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



