Tır ile ATV çarpıştı, bir kadın canından oldu
Samsun'da tır ile ATV'nin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 51 yaşındaki Türkan Karasu hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Acı haberi aldığı gibi olay yerine gelen kazazede yakınlar ile polis arasında arbede yaşandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 07:34, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 07:46
Kaza, Canik ilçesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Sabahattin Karasu (54) idaresindeki ATV, Sinan Azgül (30) yönetimindeki tır ile çarpıştı.
YOLA FIRLAYAN KADIN CANINDAN OLDU
Çarpışmanın etkisiyle ATV'de yolcu olarak bulunan Türkan Karasu (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Sabahattin Karasu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAKINLARI KAZA YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kazanın ardından olay yerine gelen Türkan Karasu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ile hayatını kaybeden kişinin yakınları arasında arbede yaşandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.