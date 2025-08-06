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Karakoldan kaçmaya çalışan şüpheli vurularak yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eşiyle birlikte geldiği karakoldan kaçmaya çalışan şüpheli, yaralı olarak yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 07:51, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 07:51
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Karakoldan kaçmaya çalışan şüpheli vurularak yakalandı

Esenyurt 'ta tartıştığı komşularının şikayeti üzerine eşiyle birlikte karakola getirilen H.T.(40), başka bir suçtan aranması olduğu anlaşılınca karakoldan kaçmaya çalıştı. Koşarak kaçmaya çalışan şüpheli, açılan uyarı ateşi sonucu yaralı olarak yakalandı. Şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre tartıştığı komşularının şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından eşiyle birlikte Yunus Emre Mahallesi'ndeki Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'ne getirilen H.T.'nin, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınacağını öğrenen şüpheli, eşi ifade verdiği esnada polis merkezinden koşarak kaçmaya çalıştı.

Peşinden koşan polis memurunun 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, açılan uyarı ateşi sonucu vuruldu. Yaralı olarak yakalanan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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