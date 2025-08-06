Jennifer Lopez 6 yıl aranın ardından İstanbul'da sahne aldı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, özel performansıyla İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Festival Park Yenikapı'da gerçekleşen konserde, Lopez "On The Floor" parçasıyla açılışı yaptı.

Sanatçı, albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarını da seslendirdi. 6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alan Lopez, İstanbullu hayranlarını selamlayarak, "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika." dedi. Konseri dinlemeye gelen binlerce müziksever, Lopez'in şarkılarına eşlik etti.

Jennifer Lopez İstanbul'da Sahne Aldı