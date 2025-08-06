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12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı

Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 08:46, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 09:43
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikya, yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üst düzey yönetici konumundaki 14 şüphelinin hesaplarında 6 milyar 33 milyon 860 bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tokat merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bir bahis sitesiyle irtibatlı banka hesap hareketleri, şahıs ifadeleri, banka şubeleri kamera kayıtları ve kripto cüzdan para trafiğinin incelenmesi sonucu; yasa dışı bahislere yatırılan paraların 159 hesapçı tarafından toplandığı, hesapçı şahısların, suçtan elde edilen parayı "toplayıcı-ara hesapçı" olduğu değerlendirilen kasa olarak belirlenen 31 şahsa aktardığı, bu şahısların suçtan elde edilen geliri 20 üst kasaya aktardığı ve yönetici pozisyonunda bulunan 4 şüphelinin hesabına gönderildiği, üst yönetici konumundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin TL, Kripto cüzdan/hesaplarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin TL değerinde kripto varlık olmak üzere toplam 6 milyar 33 milyon 860 bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi."

3 adet araç ile 2 adet konuta el konuldu.

Operasyonlar sonucu; çok miktarda nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 3 adet araç ile 2 adet konuta el konuldu.

Bakan Yerlkaya, Tokat Valisi'ni, operasyonları koordine eden Tokat Cumhuriyet Başsavcılığını, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, operasyonları gerçekleştiren Tokat İl Emniyet Müdürünü, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarını tebrik etti.

Yerlikaya, "Yasa dışı, bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.


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