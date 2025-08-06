ABD'de hasta nakil uçağı düştü: 4 kişi öldü

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ( NTSB ), uçağın " Beechcraft " tipi olduğunu ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 2 pilot ve 2 sağlık çalışanının bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, yakınlardaki bir hastayı nakletmek üzere yola çıkan uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

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