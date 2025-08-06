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Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir hayatını kaybetti

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 09:24, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 09:38
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Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir hayatını kaybetti

Samsun'da yaşayan 1961 doğumlu eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Samsun Milletvekili ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden sonra bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Demir, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Demir'in cenaze namazı bugün ikindi vakti Samsun Büyük Cami'de kılınacak. Demir, 7 Ağustos Perşembe günü Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, daha önce Samsun Milletvekili ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Demir'in vefatını üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, "Milletimize ve Samsun'umuza hizmetleri daima şükranla hatırlanacak. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin" ifadesini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, vefat haberini üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Samsun'umuza ve ülkemize AK Parti Samsun Kurucu İl Başkanlığı, milletvekilliği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevleri ile hizmet etmiş kıymetli büyüğümüz Mustafa Demir'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Sayın Başkanımızı şehrimize kazandırdığı hizmetlerle daima hatırlayacağız. Başkanımıza Allah rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet, makamı ali olsun."


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