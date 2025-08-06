Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış

İddianamede geçen bilgilere göre, Ünlü psikolog Volkan U. e-Devlet üzerinden Ege Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans mezunu olarak göründüğünü fark etmesi üzerine başlatılan incelemede, üniversite yöneticilerinden birine ait kimlik bilgileri kullanılarak usulsüz şekilde e-imza çıkarıldığı ve bu e-imza aracılığıyla üniversite sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı belirlendi.

Şüphelinin, yurt dışındaki bir üniversiteden aldığı eğitimin Türkiye'de denkliğinin sağlanması için araştırma yaptığı, bu süreçte kendisini akademisyen olarak tanıtan bir kişi tarafından yönlendirilerek 80 bin TL talep edildiği belirtildi. Söz konusu kişinin sahte mezuniyet belgesi oluşturularak bu belgeye e-Devlet üzerinden erişim sağladığı tespit edildi.

Yapılan dijital incelemelerde, şüpheliye ait cep telefonunda farklı kişilerle diploma ve doçentlik belgesi temini konulu mesajlaşmalar, Ege Üniversitesi'ne ait sahte mezuniyet belgesi görselleri, ücret talepleri ve kayıt giriş süreçlerine ilişkin yazışmalar bulundu. Ayrıca, 250 bin TL karşılığında Doçentlik temini için aracılık yapıldığına dair mesaj içerikleri de kayıtlara geçti.



