Kırklareli'nde 4 gün denize girmek yasak
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle 4 gün denize girişlere yasak getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 09:57, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 09:53
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 6-9 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.