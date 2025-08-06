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Kırklareli'nde 4 gün denize girmek yasak

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle 4 gün denize girişlere yasak getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 09:57, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 09:53
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Kırklareli'nde 4 gün denize girmek yasak

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 6-9 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

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