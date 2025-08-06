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Zara reklamlarına yasak geldi

Dünyaca ünlü giyim markası Zara, reklamlarında yer verdiği modellerin sağlıksız görünmesi nedeniyle tepki çekti. Dev markanın bazı reklamları için yasak kararı alındı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 10:45, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 10:47
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Zara reklamlarına yasak geldi

Moda devi Zara'nın iki reklamı, İngiltere'deki Reklam Standartları Otoritesi (ASA) tarafından "sağlıksız derecede zayıf" modeller içerdiği gerekçesiyle yasaklandı.

ABARTILI KÖPRÜCÜK KEMİĞİ

ASA, söz konusu reklamlarda yer alan modellerin zayıflığını vurgulayan bazı görsel unsurlara dikkat çekti. Geriye taranmış saç modeli ve ışık gölgeleriyle bir modelin zayıf görünümünün abartıldığı, diğer reklamda ise modelin köprücük kemiklerinin "çıkıntılı" şekilde öne çıkarıldığı belirtildi. Kurum, bu görsellerin "sorumsuzca" hazırlandığını ifade ederek bir daha yayınlanmamasına karar verdi.

ZARA: "MODELLER SAĞLIKLI"

Zara, reklamlarda yer alan her iki modelin de fotoğraf çekimi sırasında sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bunu kanıtlayan tıbbi belgelerin bulunduğunu söyledi. Firma, görsellerde yalnızca "çok küçük ışık ve renk düzenlemeleri" yapıldığını, herhangi bir doğrudan şikayet almadığını da belirtti.

YASAKLANAN REKLAMLARDA NE YER ALIYORDU?

Yasaklanan iki reklamdan biri, kısa bir elbise tanıtımına aitti ve ASA'ya göre modelin bacakları gölgelerle "belirgin şekilde ince" gösterildi. Diğer reklamdaki gömlek tanıtımı ise, modelin pozisyonu nedeniyle köprücük kemiklerinin reklamın odak noktasına dönüşmesine yol açtı. Söz konusu reklamlarda kullanılan poz ve açılar, ASA tarafından orantısız ve sağlıksız beden algısını teşvik edici bulundu.

"ASLINDA KURALLARA UYDUK"

Zara, 2007 yılında yayınlanan ve İngiltere Model Sağlığı Soruşturması'na ait olan "Fashioning a Healthy Future" raporundaki tavsiyelere uyduğunu açıkladı. Özellikle raporun üçüncü maddesinde geçen, modellerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belgeleyen tıbbi rapor sunma şartına uygun davrandıklarını vurguladı.

DAHA ÖNCE DE BENZER YASAKLAR YAŞANDI

Zara'nın reklamlarının yasaklanması, sektörde benzer kararların ardından geldi. Temmuz ayında Marks & Spencer'ın bir reklamı da aynı nedenle yasaklanmıştı. ASA, söz konusu reklamda kamera açılarının modelin bacaklarını olduğundan daha ince gösterdiğini ve bunun "sorumsuzca" bir tutum olduğunu belirtmişti.

Bir diğer marka Next ise, ASA'nın kararına katılmadığını söylemiş ve reklamda yer alan modelin zayıf olmakla birlikte "sağlıklı ve formda" bir vücuda sahip olduğunu savunmuştu.


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