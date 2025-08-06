Efsane Yönetmen Coppola hastaneye kaldırıldı

Megalopolis'in tanıtımı için Roma'ya giden usta yönetmen Coppola, planlı bir kalp operasyonu geçirdi. 86 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Coppola'nın acil bir sağlık sorunu nedeniyle değil, planlı bir kalp müdahalesi için hastaneye gittiği belirtilirken, operasyonun İtalyan kökenli kardiyolog Dr. Andrea Natale tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. Natale'nin atriyal fibrilasyon tedavisinde öncü çalışmalarıyla tanındığı ifade edildi.

Beş Oscar ödüllü Coppola'nın 30 yılı aşkın süredir Dr. Natale'nin hastası olduğu ve hastaneye otomobille gittiği bildirildi. Ünlü yönetmenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Coppola, kişisel yatırımıyla 120 milyon dolara mal ettiği Megalopolis filmiyle son dönemde tekrar gündeme gelmiş ancak film beklenen ticari başarıyı yakalayamamıştı. Yönetmen, "Baba" serisi ve "Kıyamet" (Apocalypse Now) gibi yapımlarla sinema tarihine damgasını vurmuştu.