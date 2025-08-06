8 göl için 'acil eylem planı' hazırlanacak

İklim değişikli-ği, hızlı nüfus artışı, artan sa-nayileşme ve diğer çevre sorunları, su kaynakları için risk oluşturabiliyor. Türkiye, yılda bin 308 metreküp kişi ba-şı kullanılabilir su miktarıyla su stresi altındaki bölgeler arasın-da yer alıyor.

Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanıl-masına yönelik gerekli tedbirle-rin alınmaması durumunda ül-kenin, 2030'dan itibaren su sı-kıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alması bekleniyor. Yapılan çalışmalarda, son yıllarda ku-raklık riski taşıyan göllerde su seviyesi düşüşleri, su kalitesin-de bozulma, sazlık alan kayıp-ları ve canlı türlerinde azalma görüldü.

Tarım ve Orman Ba-kanlığı da bu doğrul-tudaki önlemleri-ne hız verdi. Bu kapsamda, 24 Aralık 2024'te düzenlenen Ulu-sal Su Kurulu toplan-tısında, kuraklık riski altında olan göllere ilişkin eylem planlarının hazırlan-ması, uygulamaya geçecek ey-lem planlarının da kurula su-nulması kararı alındı. Bu karar ile Türkiye'de kuraklık riski ta-şıyan göllerin tespiti, bu gölle-rin eylem planlarının hazırlan-ması ve mevcut uygulamaların değerlendirilmesine yönelik süreç başlatıldı. Ayrıca, Deği-şen İklime Uyum Çerçevesin-de Su Verimliliği Strateji Bel-gesi ve Eylem Planı yayımlandı, bu plan çerçevesinde 112 eylem belirlendi.

Yönetmelik yayımlandı

Konuya ilişkin Su Verimlili-ği Yönetmeliği yayımlanırken, Su Verimliliği Bilgi Sistemi'nin kurulması çalışmalarına baş-landı. Havza ölçeğinde kurak-lık yönetim ile sektörel tahsis planlarının hazırlanmasına yö-nelik çalışma da yapılıyor. Yi-ne havza ölçekli hazırlanan ne-hir havza yönetim planları ile bu alanları korumaya yönelik tedbirler geliştirilirken, su kay-nakları da sayısallaştırıla-rak kayıt altına alınıyor.

Çalışma-lar kapsamında son olarak Su Yöneti-mi Genel Müdürlüğü ko-ordinasyonunda 'Kurak-lık Riski Altındaki Göller Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya, ilgili kamu kuruluşları, sivil top-lum örgütleri ve akademisyen-ler katıldı. Çalıştayda, kuraklık riski altındaki Eber, Akşehir, Ba-fa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sa-panca ve Seyfe göllerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Bu kapsamda, ilk defa Eğirdir Gölü için hazırlanan Eğirdir Göl Eylem Planı'nın devamı niteli-ğinde çalışmalar yapılacak. Söz konusu 8 göl için de acil eylem planları hazırlanıp uygulana-cak. Bu 8 gölün ardından da ku-raklık riski altında olan diğer doğal göller için de benzer çalışmalar yürütülecek.

Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi kurulacak

Tematik masalarda, su bütçesi, su seviye değişimleri, kuraklık eğilimleri ve senaryoları, göl ekosisteminin durumu, kuraklık riskinin nedenleri, göl havzasındaki su kullanımı ve baskılar, yasal ve kurumsal yapı, koruma önlemleri ve yönetim stratejileri ele alındı. Çalıştayda yapılan değerlendirmelere göre, kuraklık öncesinde çiftçiler ile ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli uyarıların yapılabilmesi için 'Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi' kurulacağı belirtildi.

10 göl tamamen kurudu

Türkiye genelinde en az 10 göl tamamen kurumuş, 20'den fazla göl ise kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunlar arasında Burdur Gölü, Beyşehir Gölü ve Avlan Gölü gibi önemli doğal varlıklar da yer alıyor. Burdur Gölü'nün son 30 yılda yüzde 40 oranında küçüldüğü, Eber ve Akşehir göllerinin ise neredeyse bataklığa dönüştüğü belirtiliyor.



