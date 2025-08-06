İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü

İstanbul'da aşırı sıcak geçen yaz ayları ve yağışsız günler, barajlardaki su seviyesinin hızla düşmesine neden oldu. Baraj doluluk oranı yüzde 50,62'ye kadar geriledi. Özellikle buharlaşmanın etkisiyle su seviyeleri her geçen gün azalıyor. Mart ayında yüzde 80'lere yaklaşan doluluk oranı, bugünlerde yüzde 50 seviyesine kadar düştü.

Alibeyköy Barajı ise kuraklıktan en fazla etkilenen baraj olarak öne çıkıyor. Mart ayında yüzde 65'e kadar yükselen Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı şu anda yüzde 34,09'a kadar geriledi. İstanbul'a su sağlayan altı barajda doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. Bu barajlar arasında Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere bulunuyor.

Şehrin en dolu barajı ise yüzde 67,06 ile Elmalı Barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 30,06 ile Istrancalar Barajı olarak kaydedildi.

Baraj Doluluk Oranları